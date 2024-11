Afrique de l'Est: L'ambassadeur du Soudan à Juba passe en revue les violations commises par la milice terroriste - FSR

L'ambassade du Soudan à Juba a tenu une conférence de presse au cours de laquelle elle a discuté des derniers développements de la situation actuelle au Soudan et a abordé certaines questions liées aux affaires politiques et aux progrès militaires en cours concernant les forces armées soudanaises.

Elle a également abordé le dossier économique. et le dossier du pétrole exporté via le port de Port-Soudan, étant l'une des principales questions pour les citoyens de l'État du Soudan du Sud, en présence de représentants des missions diplomatiques au Soudan du Sud et des organisations internationales comme l'Internationale ainsi que de la Mission de la Croix-Rouge, l'Union africaine, l'Organisation IGAD, le chargé des affaires politiques de la Mission des Nations Unies et des responsables du Département de l'information et du Soudan au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale.

L'ambassadeur Issam Karar a souligné au début de son discours les victoires remportées par les forces armées dans différents axes de la capitale et des États, et le déclin dont a été témoin la milice -FSR, avec plusieurs preuves et indications sur le terrain, en plus des divisions qui ont frappé le corps de la milice, ce qui indique le grand déclin que la milice a subi.