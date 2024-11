Sénégal: Enjeux et défis de la gouvernance des migrants - La Fastef porte la réflexion

La question migratoire a été hier, mercredi 6 novembre 2024, au centre d'une conférence organisée au Département d'histoire et de géographie de la Faculté des Sciences et technologies de l'éducation et de la formation (FASTEF). Centré sur le thème « Enjeux et défis de la gouvernance des migrations sénégalaises, africaines et internationales », la conférence a permis de revisiter la réalité de la problématique migratoire et de postuler des solutions.

Co-organisée avec la délégation du gouvernement de la Catalogne en Afrique occidentale, la rencontre qui s'est tenue à l'amphithéâtre Kocc Barma, sous une forte affluence d'étudiants, a donné l'occasion de passer en revue la problématique de la migration et les défis majeurs pour éradiquer le phénomène, surtout celui de la migration par voie maritime, avec un accent particulier sur les conséquences dramatiques de cette traversée pour les migrants africains.

Javier Calderón Raya, délégué du gouvernement de la Catalogne, a révélé que « chaque jour, neuf personnes disparaissent en mer ». Cette tragédie, alimentée par les embarcations de fortune et les passeurs opérant dans l'illégalité, est exacerbée par les restrictions de visas, en particulier.

Selon Caldéron, les décès liés à la migration sont souvent ignorés jusqu'à ce que les corps des disparus soient retrouvés, rappelant l'échec collectif en matière de gouvernance migratoire et d'humanité. Qui plus est, il a relevé qu'en Espagne, une partie de la population estime que l'immigration est un problème majeur et l'Afrique est présentée comme bouc émissaire. Ce discours est par ailleurs alimenté par les discours politiques de la droite et de l'extrême droite qui accusent les migrants de délinquance et de surcharge du système social.

Cependant, notera-t-il, les données montrent que les immigrés contribuent largement à l'économie, avec un taux d'activité supérieur à celui des Espagnols natifs et une contribution de 10 % à la sécurité sociale. Et Calderon de conclure : «C'est un drame silencieux jusqu'à ce qu'apparaissent les corps des personnes disparues qui insistent pour apparaître ici ou là sur nos côtes. La question des migrations est une question complexe dans laquelle la gauche européenne ou panafricaniste ici, n'est pas à l'aise, et où elle a tendance à se défausser et à donner des explications trop simples et conventionnelles à des problèmes structurels et complexes. »

Pour sa part, le professeur Abdou Salam Fall de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar a fait savoir que « Le débat nous a permis de situer les vrais enjeux autour des migrations ». S'agissant des mesures à prendre, le professeur Abdou Salam Fall, Directeur de la recherche à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar soutiendra : « les mesures les plus importantes qu'on doit prendre sont de faire en sorte que les jeunes Africains veuillent se promouvoir en Afrique. Or, l'enquête qui a été menée en 2023 indique que sur les personnes interpellées au Sénégal, 36 % déclarent qu'ils veulent partir s'ils en ont les moyens.

Donc, il y a une demande, un besoin de partir. Alors que l'enjeu, c'est de se réaliser chez soi. Et pour inverser cela, il faut développer des modèles de réussite en entrepreneuriat. Les mesures doivent contribuer à cela. La première mesure, c'est de créer les conditions pour que dans l'éducation, il y ait une adéquation entre les formations et l'employabilité », a soutenu l'enseignant. Toutes choses qui renseignent de la nécessité de mettre en place « un système éducatif performant, une formation en adéquation avec nos réalités et la valorisation des modèles de réussite dans nos pays », a dit le Pr Fall.