Sénégal: Bourse - Plus de 3,400 milliards FCFA de transactions enregistrées ce jeudi 7 novembre 2024 à la BRVM.

Bourse : Plus de 3,400 milliards FCFA de transactions enregistrées ce jeudi 7 novembre 2024 à la BRVM.

La valeur de ces transactions s'est en effet élevée à 3,435 milliards FCFA contre 549,316 millions FCFA la veille. A l'origine de ces fortes transactions, il y a une valeur transigée de 3,434 milliards FCFA au niveau du compartiment des actions. Il s'agit notamment de transactions portant sur 350 819 actions Ecobank Côte d'Ivoire, soit une valeur totale de 3,013 milliards FCFA.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle enregistre une augmentation de 26,005 milliards FCFA, en se situant à 9 703, 365 milliards FCFA contre 677,360 milliards FCFA le mercredi 6 novembre 2024.

Celle du marché obligataire s'est établie à 10 500,863 milliards FCFA contre 10 508,415 milliards FCFA la veille, soit une baissé de 7,552 milliards.

Les indices sont toujours en hausse. L'indice BRVM Composite a progressé de 0,27% à 270,20 points contre 269,48 points la veille.

Quant à l'indice BRVM 30, il a gagné 0,32% à 135,03 points contre 134,60 points précédemment.

De son côté, l'indice BRVM Prestige connait une hausse de 0,09% à 112,46 points contre 112,36 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SMB Côte d'Ivoire (plus 7,43% à 10 405 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 7,38% à 2 255 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (plus 6,10% à 435 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (plus 5,45% à 4 450 FCFA) et NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 4,00% à 780 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres, SETAO Côte d'Ivoire (moins 7,44% à 560 FCFA), Total Sénégal (moins 4,13% à 2 205 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (moins 3,37% à 14 495 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (moins 2,78% à 4 550 FCFA) et NSIA Banque Cote d'Ivoire (moins 2,00% à 7 350 FCFA).