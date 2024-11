Tunisie: Accélération des projets et stimulation de l'investissement - Les nouvelles actions de la Présidence du gouvernement

Des axes transversaux sont identifiés, incluant l'examen des lois et la coordination des efforts et responsabilités à tous les niveaux. L'allégement des procédures pour les projets publics et privés, notamment ceux en suspens, la bonne gouvernance des financements extérieurs et l'encouragement de l'investissement privé sont les trois grands axes de cette action gouvernementale transversale.

Dans le cadre de sa stratégie visant à accélérer la réalisation des projets publics et à stimuler les investissements privés, validée lors du Conseil ministériel du 29 octobre dernier, la Présidence du gouvernement a publié hier soir une série de notes détaillant les principaux axes de son action et les procédures pratiques en cours.

Le premier grand axe est la préparation d'un projet de « loi transversale et globale », commandé par la Présidence du gouvernement, dans le but de « rompre avec l'éparpillement des textes législatifs et leur voluminosité ». Cette loi vise à garantir une révision complète du système d'attribution des primes à l'investissement et à traiter les difficultés rencontrées dans tous les domaines et à tous les niveaux.

De ce grand axe découlent trois axes majeurs : le premier concerne l'allégement des procédures pour les projets publics et privés, notamment ceux en suspens ; le deuxième est lié à la bonne gouvernance des financements extérieurs destinés aux projets publics ; et le troisième vise à encourager l'investissement privé. Les notes de la Présidence du gouvernement incluent une gamme de mesures opérationnelles, certaines à durée limitée et d'autres fixant des orientations stratégiques pour l'avenir.

%

Parmi ces orientations visant à stimuler l'investissement privé, figurent la réduction des délais d'octroi des autorisations, l'accélération de l'attribution des certifications et l'exécution des études préalables nécessaires à la mise en oeuvre des projets.

Par ailleurs, pour les projets publics et privés en suspens, un inventaire complet des difficultés existantes sera réalisé. Cette démarche s'accompagne d'un examen immédiat des lois et règlements, avec des propositions de révisions pour corriger les défaillances actuelles. Les autorités régionales et sectorielles sont encouragées à adopter une approche proactive pour faciliter les procédures et accélérer la mise en oeuvre des projets en suspens, dont l'impact est bénéfique pour les populations locales, apportant ainsi un avantage de développement à l'échelle régionale et nationale.

Une attention particulière sera portée aux projets publics, avec une intervention rapide pour résoudre les problèmes entravant leur réalisation, tout en assurant une bonne gestion des finances publiques allouées.

Ces notes de la Présidence du gouvernement semblent dessiner les grandes lignes d'une action forte et immédiate visant à surmonter les obstacles à la réalisation des projets publics et privés, et à dynamiser les investissements privés.