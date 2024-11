Madagascar: CNaPS - Augmentation des pensions de veuvage et des retraites des plus de 80 ans

Afin de préserver les retraités, une hausse de 180 000 ariary a été appliquée à la pension perçue par les plus de 80 ans à la CNaPS. La pension de veuvage a été portée de 25% à 50% selon leur catégorie suivant la déclaration du président Andry Nirina Rajoelina au CCI Ivato, hier.

Enfin une bonne nouvelle pour les retraités et les veufs (veuves). Une hausse de la pension qu'ils perçoivent a été annoncée et cela sera effectif à partir du mois de décembre. Cela concerne surtout les retraités de plus de 80 ans, les veufs et les veuves. En ce qui concerne la pension de veuvage, les ayants droits aux survivants, s'ils sont actifs dans la vie professionnelle pour en recevoir 25% de la pension si cela était de l'ordre de 15% auparavant. Dans le cas où ils ne sont pas actifs dans la vie professionnelle, la pension passera de 30% à 50%.

Le gouvernement a aussi apporté une touche d'attention pour les retraités de plus de 80 ans, ces derniers vont donc pouvoir apprécier une hausse de 180 000 ar par rapport à leur dernière pension. Cette annonce a été faite par le président Andry Rajoelina hier, lors de son discours au CCI Ivato lors de la cérémonie de lancement des nouveaux produits digitaux de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS). « Je veille sur vos intérêts, je veille sur vous. Au cours de la fin d'année, des actions comme le solom-bodiakoho ont été menées pour faire honneur aux retraités, nous allons encore remettre cela », rassure-t-il- il. Le livre contenant les doléances des retraités lors d'une assemblée des 23 régions lui a été remis à l'occasion.

Gain de temps, gain d'argent

Dans le cadre de l'amélioration du plan de retraite, une nouvelle gamme de produits numériques a été présentée hier au sein de la CCI Ivato. Dans un contexte où la digitalisation devient essentielle, ces nouvelles solutions permettent aux adhérents de la CNaPS d'exécuter des tâches complexes, peu importe leur localisation. La gamme de produit comprend la demande d'immatriculation en ligne pour les nouveaux employeurs, la Déclaration nominative de salaire en ligne (DNS), le certificat de vie via l'application mobile, les Champions du Social by CNaPS et l'Entreprise Responsable et Solidaire, les travailleurs non-salariés, le compte individuel du travailleur avec SMS 575 et la biométrisation. Pour la preuve de vie, les pensionnés ne seront plus contraints de faire des allées et venues puisqu'ils n'ont juste qu'à prendre une photo via leur téléphone mobile et à l'envoyer par la suite à la CNaPS pour preuve.

Gestion

Ces actions ont pu être mises en place grâce à la transparence et à la bonne gestion au sein de la CNaPS, d'après les dires du président Andry Rajoelina. « La caisse de retraite a toujours été déficitaire à cause des lacunes au niveau de la gestion. C'est d'ailleurs pour cela qu'il faut adopter la digitalisation afin d'éviter la manipulation des supports papiers. Les identités de certaines personnes défuntes sont utilisées pour recevoir la pension et certaines personnes en bénéficient sans même être à la retraite. Nous avons pu observer des points positifs de la digitalisation des bourses d'études », a-t-il indiqué.

Grâce à cette bonne gouvernance, le président Andry Rajoelina affirme que pour la première fois, la CNaPS affiche un bilan positif, car sur les 470 milliards de recettes, les charges ne représentent que 350 milliards.

Changement

La priorité actuelle se porte sur l'extension de la sécurité sociale aux travailleurs non-salariés. 80% des Malgaches sont des ruraux et le gouvernement se penchera sur la transformation agricole afin de promouvoir le cadre de vie des ruraux à travers la prévoyance sociale. En plus des éleveurs et agriculteurs, les travailleurs non-salariés comme les taxiphones, taxi-moto, transporteurs et autres sont concernés.

La ministre du Travail, de l'emploi et de la fonction publique, Hanitra Razakaboana a annoncé que les personnes, effectuant une profession libérale et qui souhaitent bénéficier de la retraite, doivent faire une déclaration des revenus et cotiser à la CNaPS selon leurs moyens et peuvent donc bénéficier de la retraite après avoir cotisé pendant 10 ans. Cela est fait dans le but de préserver la dignité humaine à travers la protection sociale.