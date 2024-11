Burkina Faso: Les Forces combattantes infligent de lourdes pertes aux terroristes dans quatre régions

L'armée burkinabè a accru, en ce début de novembre, sa puissance de feu dans les régions de l'Est, du Nord, du Centre-Nord et du Centre-Est. Les offensives et les bombardements ont fait des dizaines de victimes parmi les forces du mal et un important matériel de guerre a été récupéré, a appris l'Agence d'information du Burkina, jeudi 7 novembre 2024.

Les Forces combattantes ont poursuivi leurs offensives pour la reconquête totale du territoire national après les multiples succès enregistrés au cours des mois de septembre et d'octobre. Ainsi, en ce début de mois, elles ont multiplié les opérations avec déjà à la clé plusieurs succès.

Dans la Région de l'Est, l'intensification des offensives aéroterrestres, qui a facilité le retour d'un convoi de ravitaillement de Boungou, a également permis de détruire des bases ennemies et de neutraliser plusieurs dizaines de terroristes du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM). Cette opération a surtout permis aux soldats de libérer cinq de leurs camarades auparavant retenus en otage par les criminels.

Le 4 novembre 2024, l'incursion des terroristes du GSIM à Réga, dans la commune de Zogoré, province du Yatenga (Nord), a été vigoureusement repoussée. La riposte a permis aux Forces combattantes de récupérer de la logistique et des vivres.

Toujours dans la Région du Nord, le convoi de ravitaillement qui a quitté Ouahigouya, le 6 novembre 2024 sous haute protection des FDS et des VDP est arrivé à Titao sans incident majeur. Les Forces combattantes ont également engagé, le 6 novembre 2024 à You (Titao), des offensives qui ont permis de récupérer divers matériels, notamment des plaques solaires, des bouteilles de gaz et du matériel servant à confectionner des mines artisanales.

Le 4 novembre 2024 toujours, après une attaque dans la commune de Zogoré (Yatenga), des recherches aériennes ont été menées, suivies de frappes sur des regroupements de terroristes. Un premier bilan fait état de plus de 37 assaillants neutralisés, de la logistique détruite et de plusieurs blessés parmi les terroristes.

A Silmangué, dans la commune de Bouroum, province du Namentenga (Centre-Nord), les opérateurs aériens ont ciblé, le 5 novembre 2024, une colonne de terroristes en fuite après l'attaque d'une position des Forces combattantes. Plusieurs terroristes ont été neutralisés et quatre motos, deux PKMS ainsi que des bandes de munitions ont été récupérées.

Le même jour, dans la Région du Centre-Est, plus précisément à Bilamtenga, dans la commune de Yargatenga, province du Koulpélogo, l'armée a réagi à la suite d'une incursion de terroristes du GSIM. La chasse engagée par les vecteurs aériens a permis de neutraliser des assaillants et de saisir des armes, cinq motocyclettes, un bidon d'engrais ainsi que divers matériels.

Pour mieux sécuriser les zones reconquises et renforcer leur maillage du territoire burkinabè, les Forces combattantes ont installé de nouveaux BIR (Bataillon d'intervention rapide). Cela a permis la réouverture de certains services administratifs.

Les Forces combattantes sont déterminées à maintenir la dynamique et consolider leurs victoires et leurs avancées sur le front de la récupération de l'intégrité territoriale.