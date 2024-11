Sénégal: Célébration de la journée des forces armées - Diomaye mis à l'épreuve

La Journée des Forces Armées édition 2024, une grande première pour le président de la République, Bassirou Diomaye Faye en tant que Chef Suprême des Armées, se tient ce jour, vendredi 8 novembre 2024, avec comme thème : «Vers la souveraineté technologique et industrielle des Forces Armées». La rencontre sera l'occasion pour Bassirou Diomaye Faye, nouveau locataire du Palais de l'avenue Roume, d'être en contact avec les Forces de défense et de décliner sa politique. Son prédécesseur Macky Sall, avait fait du renforcement des moyens matériels et humains de l'Armée, sa «montée en puissance», un engagement fort durant toute sa gouvernance.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, préside, ce vendredi 8 novembre 2024, la Journée des Forces Armées au camp Dial Diop de Dakar. Le thème de cette année est : «Vers la souveraineté technologique et industrielle des Forces Armées». Ce jour marque donc un rendez-vous important entre le Chef Suprême des Armées et la Grande muette. En effet, depuis son élection comme président de la République du Sénégal, il n'y a pas eu encore une rencontre de grande envergure entre le président de la République et les Forces Armées sénégalaises. Cette journée sera une occasion pour lui de décliner sa feuille de route et ses ambitions pour l'Armée sénégalaise qui a été marquée, ces dernières années, par un renforcement de ses effectifs et des moyens matériels.

En faisant ses adieux aux Armées lors de l'édition de la Journée des Forces Armées l'année dernière, le président Macky Sall avait annoncé une hausse du budget et des moyens destinés à la défense durant son magistère. «Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Notre budget de défense a connu une hausse sans précédent de 250%, entre 2012 et 2023 ; ce qui nous a permis de renforcer considérablement les moyens opérationnels de nos Forces de Défense et de Sécurité dans leurs composantes terrestre, maritime et aérienne. Quant aux effectifs, ils ont augmenté de plus de 60%, offrant ainsi un maillage complet du territoire national», avait-il dit.

Parlant de ses réalisations, Macky Sall était aussi revenu sur la création d'un Centre des hautes études de défense et de sécurité (CHEDS), un Institut de défense du Sénégal (IDS) et plusieurs Écoles de formation et d'application, «pour doter nos Forces Armées des meilleures compétences en ressources humaines». Le régime précédent a aussi fait des efforts pour l'amélioration du traitement salarial du militaire et ses conditions de vie, y compris les blessés et mutilés de guerre.

Rappelons que les militaires ont eu le droit de vote sous le magistère de son devancier, l'ancien président de la République Me Abdoulaye Wade. Pour sa part, en juillet dernier, lors de la sortie de la 6ème promotion de l'Ecole de l'Etat-major et la 3ème promotion de l'Ecole de guerre de l'Institut de Défense du Sénégal (IDS), le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a invité le ministère des Forces Armées, en relation avec les départements de la Recherche scientifique et de l'Industrie, «à bâtir rapidement les cadres de coopération nécessaires pour développer des capacités endogènes de production des équipements de défense».

Alors que les Etablissements de santé militaire jouent un rôle important dans la prise en charge des civils, il serait important que ce nouveau régime promeuve davantage la proximité entre l'Armée sénégalaise et les citoyens, conformément au concept Armée-Nation. Les retraites aux flambeaux dans les artères de la capitale, à la veille de la célébration de la fête de l'indépendance, les Sénégalais s'en souviennent avec nostalgie.

Il en est de même pour les bals des Armées, présidés à l'époque par le président de la République. Le saut de parachutistes, notamment au camp du Bataillon des Parachutistes de Thiaroye est ancré dans les mémoires de ceux qui l'ont vécu.