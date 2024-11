Afrique de l'Ouest: Promotion de la Paix en Côte d'Ivoire - FFPM lance le projet « Bridge of peace»

La Fédération des Femmes pour la Paix Mondiale (FFPM) Côte d'Ivoire a lancé, à la salle de conférence du district autonome d'Abidjan au Plateau, son projet intitulé «Bridge of Peace » ou «Pont de la Paix », sous le haut patronage de la Ministre Euphrasie Kouassi Yao, Conseillère spéciale du Premier ministre, Titulaire de la Chaire UNESCO « Eau Femmes et Pouvoirs de Décisions ».

Pour elle, il est essentiel de « bâtir des ponts plutôt que des murs afin d'ancrer durablement la paix ». Ce projet, a-t-elle expliqué, s'inscrit dans la continuité de ses actions précédentes en faveur de la paix, notamment à travers des initiatives comme CREA-PAIX, un programme qui a formé des centaines de femmes leaders aux techniques de médiation et de dialogue. Elle a souligné combien CREA-PAIX a permis à des citoyennes de devenir de véritables ambassadrices de paix, apportant ainsi une transformation significative dans leurs communautés.

Ainsi, par le biais de CREA-PAIX, Mme la ministre, Euphrasie Kouassi Yao, a initié des dialogues de paix avec des femmes leaders politiques, notamment en période électorale, afin de promouvoir la stabilité et d'éviter les tensions. Elle a également lancé des projets artistiques, en formant des jeunes et artistes humoristes à utiliser leurs talents pour sensibiliser à la tolérance et au respect mutuel. Ces inititives ont permis de toucher un large public, renforçant ainsi l'impact de la paix sur le quotidien des Ivoiriens.

Selon Euphrasie Kouassi Yao, il est temps de mobiliser de toutes les forces vives de la société, en particulier les femmes et les jeunes, pour cette quête commune de la paix. Elle appelle à un engagement citoyen massif, affirmant que « le moment est favorable pour la paix, et ce moment, c'est maintenant ».

Le projet « Bridge of Peace » a pour mission de bâtir une société où chaque citoyen, chaque enfant, chaque femme et chaque homme puissent vivre en sécurité et dans la dignité.

Le « Pont de la Paix » vient renforcer ces efforts, élargissant le champ de la promotion de la paix à travers des activités de sensibilisation, des formations et des initiatives communautaires. Ce projet vise à rapprocher les différentes communautés ivoiriennes autour de valeurs communes d'hospitalité, de solidarité et d'entraide. À ce propos, Agate Dagbey Aka, représentant de la marraine, a salué le lancement de cette initiative qu'elle a qualifiée de « phare » pour la réconciliation nationale. Elle a également rappelé que cette cérémonie fut l'occasion de rendre hommage à des personnalités exceptionnelles qui se sont distinguées dans la promotion de la paix, notamment madame la Ministre Euphrasie Kouassi Yao et Chantal Amoin Kouakou Kossonou, sous-préfet de Grand Bassam, pour leur contribution à la cohésion sociale dans leurs zones respectives.