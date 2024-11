Tunisie: Ouverture du 2ème festival national du théâtre tunisien « Saisons de la création »

Tunis — La deuxième édition du festival national du théâtre tunisien, Saisons de la création, a démarré, jeudi soir, au théâtre du 4ème art à Tunis.

Ce festival, consacré exclusivement aux productions théâtrales tunisiennes, se déroule du 7 au 14 novembre 2024 au théâtre du 4e art et à l'auditorium du palais Halfaouine relevant du Théâtre National Tunisien (TNT).

La cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence notamment du chargé du Cabinet de la ministre des Affaires culturelles, Anis Khnach et du Directeur Général du TNT, Moez Mrabet, ainsi que certaines personnalités des secteurs du théâtre et de la culture.

Dans son discours d'ouverture, Moez Mrabet a évoqué le partenariat entre le festival et la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed, FABA, s'inscrivant dans sa stratégie pour la promotion du théâtre national.

En vertu d'un accord signé en 2023 entre le TNT et la Fondation Ben Ayed, six prix de la Création Théâtrale Tunisienne d'une valeur globale de 80.000 dinars sont décernés aux lauréats.

Les Saisons de la Création constituent une plateforme importante visant à renforcer la prise de conscience culturelle chez le public tunisien, a estimé Mrabet. Il a relevé l'importance du choix des lieux des spectacles pour ce genre de manifestations, citant la salle du 4e art et l'auditorium du palais Halfaouine qui offrent un cadre artistique favorable garantissant une meilleure interaction du public avec les performances théâtrales.

Au-delà de la célébration du quatrième art, l'édition inaugurale de 2023 a servi de plateforme pour soutenir des causes humanitaires, a fait savoir Mrabet tout en indiquant qu'elle s'est inscrite dans le droit fil de la ferme position du Théâtre national tunisien en faveur de la cause palestinienne en condamnant l'agression sioniste contre la Bande de Gaza en particulier.

Quinze pièces étaient au menu de la 1ère édition des Saisons de la création tenue du 7 au 14 novembre 2023 à l'occasion du 40ème anniversaire de la création du TNT (1983-2023).

Mrabet a encore indiqué que la création du festival représente une étape clé dans la mise en place d'une plateforme permanente pour les œuvres des dramaturges tunisiens de toutes les générations et orientations artistiques.

Pour cette 2ème édition, le festival a opté pour l'élargissement du programme parallèle à travers l'introduction d'activités à vocation culturelle et artistique en vue de permettre aux jeunes talents de développer leurs compétences et de contribuer à l'évolution de la créativité culturelle en Tunisie, a fait savoir le DG du TNT.

Le programme parallèle prévoit un colloque sur "le théâtre tunisien et ses nouveaux enjeux créatifs", des master classes et une exposition photographique. Des prix incitatifs d'une valeur totale de 4 500 mille dinars, soit 1,5 mille dinars pour chaque gagnant seront attribués aux participants aux master classes.

Au cours de la soirée, un hommage posthume a été rendu à l'artiste Yasser Jradi, décédé le 12 août 2024, en reconnaissance à sa grande contribution dans la scène artistique et musicale. L'artiste Amani Riahi et le musicien Zied Chagouan ont interprété un ensemble de chansons engagées.

Il y a eu également la présentation du jury présidé par l'acteur et homme de théâtre tunisien Raouf Ben Amor, avec le comédien et metteur en scène Abdelwahed Mabrouk, l'actrice et scénariste Souad Ben Slimane et l'universitaire Besma Ferhichi, en tant que membres.

Quinze pièces de producteurs publics et privés retenues parmi trente œuvres candidates sont dans la course pour les prix de cette édition 2024. La plus haute récompense du festival du TNT sera attribuée au lauréat du Grand prix de la meilleure création théâtrale doté de 30.000 dinars.

Les cinq autres prix, dotés de 10.000 dinars chacun, sont : le prix de meilleure mise en scène, le prix du meilleur texte dramatique, le prix de la meilleure scénographie, le prix de meilleure interprétation féminine et le prix de meilleure interprétation masculine.