Tunisie: Le PLF 2025 comporte des mesures agricoles révolutionnaires pour promouvoir le secteur (Chef du gouvernement)

Tunis — Le projet de loi de finances (PLF) pour l'exercice 2025 comporte plusieurs "mesures révolutionnaires", visant à renforcer davantage le secteur agricole qui joue un rôle important dans le développement et la mise en place des fondements de la souveraineté alimentaire, outre sa contribution dans le Produit intérieur brut (PIB) et la création d'emplois, a déclaré, vendredi, le Chef du gouvernement Kamel Maddouri.

Intervenant lors de l'ouverture des plénières conjointes entre l'Assemblées des représentants du peuple (ARP) et le Conseil national des régions et des districts (CNRD), consacrées à l'examen des projets de loi de Finances et du Budget économique de l'année 2025, à l'ARP, Maddouri a relevé que le projet de loi de finances 2025 comporte de nombreuses incitations et subventions destinées au secteur agricole, permettant la reconstitution du cheptel bovin.

Il a souligné que le gouvernement ouvrera à augmenter la production des ressources agricoles primaires, soutenir l'intégration complète des chaînes de valeur agricole, stimuler l'investissement agricole, en plus à la restructuration de l'Office des terres domaniales(OTD) et la valorisation du patrimoine foncier agricole de l'Etat.

Il a, dans le même contexte, déclaré que «l'action sera focalisée sur la révision du modèle agricole pour l'adapter aux exigences de durabilité et de résilience au changement climatique, la maitrise de l'utilisation des technologies susceptibles, d'assurer la gestion des ressources en eau, l'incitation à la recherche et à l'innovation, et sur l'intérêt à accorder à l'être humain concernant son accès à une protection sociale adéquate. »

Le chef du gouvernement a souligné que le nouveau code des eaux permettra de garantir une meilleure gouvernance des ressources hydrauliques et leur utilisation, conformément aux priorités et aux objectifs dans un contexte caractérisé par l'aggravation des effets des changements climatiques.

Un projet de révision du code forestier a été mis en place, dans le cadre de la valorisation de la propriété forestière, sa protection et sa meilleure exploitation, a-t-il encore précisé.

Il a évoqué la création d'un système de protection sociale des ouvrières agricoles, conformément au décret n° 4 du 22 octobre 2024, dans le but de renforcer le rôle des femmes agricoles dans le développement économique et social, et de les aider à s'émanciper économiquement.

L'objectif est de leur assurer les moyens d'une vie décente, d'améliorer leurs revenus et de leur garantir l'accès à la couverture, sanitaire et sociale ainsi que les conditions de transport sécurisé, a indique le Chef du gouvernement.