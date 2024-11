Ethiopie: Le président de la Sierra Leone, Maada Bio, a souligné que l'Afrique peut compter sur l'armée de l'air éthiopienne pour la paix et la sécurité.

Addis Abeba — L'armée de l'air éthiopienne est un très bon exemple pour les autres pays, non seulement à imiter, mais aussi à en exploiter, a dévoilé le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio.

Le président Julius Maada Bio et le Premier ministre Mamadou Oury Bah de la République de Guinée ont visité l'armée de l'air éthiopienne hier.

Avec ses capacités massives et plus de 80 ans d'expérience riche, l'armée de l'air éthiopienne pionnière peut prendre en charge le continent et jouer un rôle important dans le maintien de la paix et de la sécurité, a ajouté le président Maada Bio.

Il a salué les divers efforts déployés par le gouvernement éthiopien pour transformer le pays tout en maintenant son centre de gravité pour les positions africaines.

Les capacités de l'armée de l'air éthiopienne sont impressionnantes et dépassent l'imagination, a déclaré le président, ajoutant que l'armée de l'air ne se contente pas de voler, mais effectue également la maintenance.

« L'étendue de la maintenance est assez impressionnante. Ils révisent l'avion complet pour le remettre en état, ce qui est assez impressionnant », a noté Maada Bio.

En outre, le président a souligné qu'ayant été le fondateur de l'Union africaine et le siège de son siège, l'Éthiopie a toujours été à la tête des choses.

« Le fait que l'Union africaine ait son siège ici signifie que l'Éthiopie est le centre du continent et qu'elle devrait être à la pointe sur de nombreux fronts. Et en ce qui concerne la paix et la sécurité, nous nous attendons à ce qu'avec toutes ces capacités dont elle dispose, elle doit certainement être à la pointe du continent sur de nombreux sujets », a-t-il souligné.

Tous les pays africains tentent de se développer et le seul écosystème qui permette le développement est la paix et la stabilité, a indiqué le président, qui s'est empressé de dire : « Donc, pour jouer ce rôle, le centre de l'Afrique ou le foyer de l'Afrique est très important, et l'Éthiopie devrait relever ce défi. »