Maroc: Journée mondiale de la science - L'ICESCO souligne l'importance de la diplomatie scientifique

Rabat — L'Organisation du Monde Islamique pour l'Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a exhorté la communauté internationale à intensifier ses efforts pour sensibiliser à l'importance de la diplomatie scientifique dans la promotion du savoir et la consolidation de la paix à l'échelle mondiale.

Dans un communiqué publié à l'occasion de la célébration, dimanche, de la Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement, l'ICESCO a également appelé à œuvrer pour l'amélioration de la qualité de la recherche scientifique, compte tenu du rôle majeur que jouent les sciences dans le progrès des sociétés et la réalisation du développement durable.

Convaincue de l'importance de l'utilisation des sciences dans la construction de la paix, l'Organisation s'efforce, dans le cadre de sa vision et de ses orientations stratégiques, de promouvoir le concept de diplomatie scientifique, a relevé la même source.

L'Organisation prépare, à cet effet, une étude intitulée "Promotion de la diplomatie scientifique : feuille de route stratégique pour les États membres de l'ICESCO" visant à développer des stratégies de coopération scientifique et à favoriser l'échange de connaissances entre les pays du monde islamique, le but étant de relever les défis dans divers domaines, notamment ceux liés au changement climatique, aux soins de santé et au développement durable.

%

Dans la continuité de ses initiatives pour renforcer le rôle de la recherche scientifique et de l'innovation, l'Organisation met en oeuvre plusieurs programmes et activités, tels que le Concours de l'ICESCO pour la transformation des déchets organiques en barres alimentaires pour contribuer à la sécurité alimentaire, ainsi que le Programme pour la production de 500.000 plants dans les pays du monde islamique pour reboiser les zones touchées par la désertification, optimiser l'exploitation des ressources naturelles et restaurer les terres dégradées.

Dans un monde où les avancées technologiques s'accélèrent à un rythme vertigineux, l'ICESCO a aussi souligné la nécessité de former des individus à travers l'adoption d'une approche scientifique axée sur le développement de compétences adaptées aux évolutions actuelles, tout en anticipant les exigences des métiers de demain, en vue de promouvoir les sciences en tant que levier essentiel pour le progrès, la paix et le bien-être, a conclu la même source.