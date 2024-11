Afrique: Bourse Ghislaine-Dupont et Claude-Verlon - Victoire Andrène Ombi, lauréate de la 11e édition

En hommage à Ghislaine Dupont et Claude Verlon, deux journalistes assassinés en 2013 au Mali, la Radio France internationale (RFI) a une fois de plus célébré l'excellence journalistique en Afrique. Elle a attribué, le 2 novembre au Bénin, une bourse portant leurs noms à la Congolaise Victoire Andrène Ombi, journaliste professionnelle évoluant au sein de la Radio Mucodec pour la qualité et l'originalité de son reportage.

La onzième édition qui s'est tenue pendant deux semaines dans les locaux de la Société de Radio et Télévision du Bénin a rassemblé vingt-cinq pays d'Afrique francophone. Vingt jeunes professionnels ( dix techniciens de reportage et dix journalistes) venant de douze pays étaient sélectionnés parmi 370 candidatures. A l'issue de la formation, il était question pour les candidats journalistes de réaliser un reportage sur le thème « Dialogue et tolérance » tandis que les candidats techniciens préparaient un sujet sonore autour des « activités rémunératrices au Bénin ».

Pour ce faire, Victoire Andrène Ombi, 25 ans, avait conçu un reportage original sur la danse comme forme de thérapie. Le jury a salué l'originalité du sujet, la qualité des entretiens et la maîtrise d'un thème difficile où elle s'effaçait derrière les témoignages. Après délibération, Victoire Andrène Ombi a exprimé sa satisfaction pour ce rêve qui vient de s'accomplir. « Depuis toute petite, je rêvais d'être journaliste. Il y a cinq ans, j'avais réalisé une interview dans mon école où l'on me posait des questions sur le métier de journalisme et comment je me voyais dans les années à venir.

J'avais dit que je me voyais comme une grande journaliste et je savais que j'y arriverai. Je suis déjà en train de faire ce beau parcours. J'aimerai dire à toutes ces femmes et jeunes filles de croire en leur talent, leur rêve et ne laisser personne les décourager et tenir dans leur main le flambeau de la réussite. La place de la femme ne se limite pas seulement à la cuisine, mais nous pouvons aller au-delà et avoir tout ce que nous voulons dans la vie », peut-on lire sur sa page Facebook.

Cette année, un nouveau prix a été institué : le « Prix de l'association des amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon ». Il est destiné à encourager deux candidats n'ayant pas remporté la bourse en leur offrant du matériel professionnel dont un ordinateur. Les lauréats de ce prix sont Marie-Noëlle Djoubodi, technicienne camerounaise, et Michel Cyala Bengankuna, journaliste congolais. Ces récompenses supplémentaires témoignent ainsi de l'engagement de RFI à soutenir les talents émergents en Afrique.

Notons qu'en 2025, Victoire Ombi aura l'opportunité de participer à un programme de formation de quatre semaines à Paris, en France, qui offre non seulement une reconnaissance à de jeunes talents prometteurs, mais contribue aussi à renforcer la liberté de la presse et la qualité de l'information sur le continent. Ce programme perpétue une tradition d'excellence et d'engagement pour la vérité. Ce sera une grande occasion pour elle de parfaire ses compétences journalistiques et techniques.

La bourse Ghislaine-Dupont et Claude-Verlon est à retrouver sur les réseaux sociaux avec le mot dièse #BourseDupontVerlon et concerne les pays suivants : Congo, Algérie, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Comores, Côte d'Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Niger, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Sénégal, Seychelles, Tchad, Togo, Tunisie et Rwanda.