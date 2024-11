Maroc: Les participants à une rencontre à Colombes soulignent la dynamique de développement dans les provinces du sud sous la conduite éclairée de SM le Roi

Les participants à une journée de communication organisée, jeudi, par le Consulat général du Maroc à Colombes ont souligné la dynamique de développement que connaissent les provinces du sud, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Organisée, à l'occasion de la commémoration du 49ème anniversaire de la Marche Verte, cette rencontre marquée par une forte présence des acteurs de la société civile relevant de cette circonscription consulaire des Hauts de Seine, a constitué une opportunité pour les membres de la communauté marocaine d'exprimer leur fierté de la teneur du discours du Souverain à l'occasion de l'anniversaire de la Marche verte dans lequel SM le Roi a annoncé une réforme majeure des structures chargées de la gestion des affaires des MRE.

Les participants ont réitéré à cette occasion leur indéfectible attachement à la Mère Patrie et leur constante mobilisation pour la défense des causes sacrées du Royaume, à leur tête la question nationale, saluant les Hautes Décisions Royales visant l'accompagnement des compétences et talents marocains à l'étranger à travers des structures innovantes à même de les associer au processus de développement de leur pays.

Intervenant à cette occasion, le Consul général du Maroc à Colombes, Abderrahmane Fyad a rappelé la portée historique et patriotique de la glorieuse Marche Verte, ayant permis au Maroc de récupérer ses provinces du Sud, mettant l'accent sur la nécessité de raviver cet héritage auprès des nouvelles générations des MRE, pour porter le flambeau de la mobilisation et de l'engagement dans la défense des causes sacrées du Royaume et de son intégrité territoriale.

M. Fyad a réitéré à cette occasion la mobilisation du Consulat au service de l'ensemble de ses usagers et son ouverture sur le tissu associatif, académique, artistique et sportif de la communauté marocaine.