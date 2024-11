Afrique: Mpox sur le continent - Léger ralentissement dans la propagation du virus, selon l'Africa CDC

Dans son dernier point, ce 7 novembre 2024, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), une agence de santé continentale autonome de l'Union africaine, met en garde concernant le Mpox sur le continent : même si la vitesse de propagation du virus est en léger ralentissement, l'épidémie continue sa progression.

L'épidémie de Mpox est en en léger ralentissement sur le continent africain. C'est ce qui ressort des derniers chiffres communiqués ce 7 novembre 2024 par Africa CDC.

Selon cette agence de santé continentale autonome de l'Union africaine, 11 450 nouveaux cas ont été enregistrés au cours des quatre dernières semaines contre 12 800, les quatre semaines précédentes. Un ralentissement certes, mais l'épidémie continue de progresser, met en garde Jean Kaseya, directeur général dudit Centre africain de contrôle et de prévention des maladies : « En avril, quand nous avons organisé le premier meeting pour alerter la communauté internationale sur la présence du Mpox, nous n'avions que six pays affectés et 300 morts. En août, nous avions 13 pays touchés, 23 000 cas et 600 morts. Mais, aujourd'hui, le nombre de cas a doublé, le nombre est de plus de 1 083 morts et 19 pays sont touchés. »

La RDC totalise à elle seule 80 % des cas

Epicentre de l'épidémie, la RDC totalise à elle seule 80 % des cas. La vaccination y a démarré il y a un mois, mais reste encore limitée, déplore Africa CDC, avec quelques 51 000 personnes vaccinées sur une population de plus de 100 millions.

Près de 900 000 doses de vaccins ont été allouées cette semaine aux neuf pays africains les plus durement touchés, à travers un mécanisme d'allocation pour favoriser un accès équitable et rapide aux vaccins.

Il s'agit de la première allocation sur les près de six millions de doses de vaccin qui devraient être disponibles d'ici la fin de l'année.

Le Mpox, auparavant appelé « la variole du singe », qui se propage de l'animal à l'homme mais se transmet aussi entre humains, provoque fièvre, douleurs musculaires et lésions cutanées.