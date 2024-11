Congo-Brazzaville: Au nord du pays, la Likouala à nouveau touchée par de fortes inondations

La saison des pluies a commencé dans le nord de la République du Congo. Si elle n'a pas atteint son pic d'intensité, de nombreux villages sont déjà inondés le long de la rivière Oubangui, dans le département de la Likouala. Le Congo-Brazzaville avait déjà connu début 2024 les pires inondations de son histoire récente, avec 9 départements sur 12 touchés. La Likouala fut le département le plus sinistré. À peine remis, les habitants sont donc à nouveau confrontés à une montée des eaux.

Tous les villages en amont et en aval du village de Bétou sont touchés, selon le sous-préfet du district de Dongou. Omert Liénart Sosso ne peut pas encore donner de précisions sur le nombre de sinistrés ou sur les dégâts matériels pour le moment, car les déplacements sont compliqués : aux inondations au Congo-Brazzaville vient s'ajouter une pénurie de carburant.

L'évaluation sur le terrain est donc perturbée, tout comme l'accès aux champs et l'accès aux soins. Dans le village d'Ikpengbele, le responsable du centre de santé intégré raconte que les patients viennent en pirogue via les rues où, quelques jours auparavant, on pouvait circuler à pied.

Gedeon Boazou constate également de nombreux cas de paludisme et de parasitoses liées à l'eau stagnante et déplore la noyade accidentelle d'un enfant de 14 mois. Dans le département de la Likouala, l'eau vient de la crue de la rivière Oubangui, mais aussi des plus petits cours d'eaux en forêt.

Les nappes phréatiques sont saturées à cause des inondations précédentes, mais le pire pourrait encore être à venir : selon les prévisions régionales en Afrique centrale et les observations des semaines passées, les pluies seront encore supérieures à la normale cette saison.