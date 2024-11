Togo: Les escrocs font monter les enchères

Cyber Défense Africa (CDA) et le Centre National de Réponse aux Incidents de Cybersécurité du Togo (Cert.tg) ont émis un avertissement concernant une arnaque ciblant les internautes togolais via des plateformes populaires telles que WhatsApp, Facebook et TikTok.

Selon ces deux agences, les escrocs diffusent un faux communiqué prétendant annoncer une vente aux enchères de véhicules au Port Autonome de Lomé. Ce message frauduleux, conçu pour paraître crédible, incite les victimes potentielles à contacter un numéro WhatsApp et à fournir des documents personnels, notamment une copie de leur pièce d'identité, accompagnée d'un paiement de 100 000 FCFA pour couvrir les frais administratifs.

Cependant, Cyber Défense Africa et le Cert.tg confirment qu'aucune vente aux enchères de ce type n'est prévue au PAL.

'Cette arnaque vise non seulement à soutirer de l'argent aux victimes, mais également à récupérer des informations personnelles sensibles qui pourraient être utilisées ultérieurement pour d'autres activités frauduleuses', ont déclaré les experts en cybersécurité.

Les autorités mettent également en garde contre la possibilité que les données volées soient utilisées pour usurper l'identité des victimes ou pour monter d'autres escroqueries.

Face à la recrudescence des cyberattaques et des arnaques en ligne, les internautes sont invités à la prudence.

Cyber Défense Africa et le Cert.tg rappellent l'importance de la prudence dans l'utilisation des plateformes numériques. Ils encouragent les internautes togolais à consulter régulièrement leurs alertes et conseils en matière de cybersécurité pour éviter de tomber dans les pièges des cybercriminels.

Cette alerte souligne une fois de plus l'importance d'une cybersécurité renforcée et d'une sensibilisation continue pour protéger les citoyens dans un monde de plus en plus connecté.