Nigeria: Vitol, Trafigura, BP sont les principaux acheteurs de carburant de la raffinerie Dangote

Vitol Group, Trafigura Group et BP Plc sont les principaux acheteurs de carburant provenant de l'énorme raffinerie de pétrole Dangote au Nigeria, près de Lagos, qui a commencé à modifier la dynamique du commerce du pétrole à travers l'Afrique et l'Europe.

La raffinerie, qui devrait atteindre sa pleine capacité de 650 000 barils par jour, a commencé ses activités vers la mi-2024 et a depuis chargé près de 6 millions de tonnes de carburant, soit l'équivalent d'environ 45 millions de barils, selon les données du cabinet d'analyse Precise Intelligence, basé à Genève.

En octobre, les taux de chargement de la raffinerie Dangote s'élevaient en moyenne à 35 000 tonnes de carburant par jour, et l'usine traite actuellement environ 420 000 barils de brut par jour. Les premières livraisons sont principalement composées de diesel (gazole automobile) et de mazout, qui représentent ensemble plus de 60 % du carburant collecté. L'essence et le carburéacteur font également partie de la production de la raffinerie.

Points clés à retenir

L'entrée de la raffinerie Dangote dans la production de carburant remodèle les marchés pétroliers régionaux en augmentant les exportations de carburant raffiné du Nigeria et en réduisant son excédent de pétrole brut. Avec une capacité supérieure à celle de n'importe quelle raffinerie d'Europe ou d'Afrique, la production de Dangote contribue à modifier les flux régionaux de carburant, réduisant potentiellement la dépendance de l'Afrique à l'égard des produits raffinés importés. La participation de grandes sociétés commerciales telles que Vitol, Trafigura et BP souligne l'importance stratégique de la raffinerie. L'intérêt de ces sociétés reflète la demande croissante de capacités de raffinage basées en Afrique, réduisant les délais et les coûts de transport des produits raffinés provenant de raffineries éloignées.