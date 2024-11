Nigeria: Beacon Power Services obtient un financement de série A pour se développer

La société nigériane Beacon Power Services (BPS) obtient un financement de série A mené par Partech et d'autres investisseurs afin d'étendre ses activités sur les marchés africains.

BPS propose des solutions innovantes telles que CAIMS et ADORA pour une gestion efficace du réseau et une surveillance en temps réel dans le secteur de l'électricité en Afrique.

Le financement vise à améliorer l'offre de produits de BPS, en soutenant l'efficacité du réseau et les améliorations de la prestation de services en Afrique orientale et australe.

La société nigériane Beacon Power Services (BPS), leader dans le domaine des technologies de l'énergie, qui fournit des données et des solutions de gestion de réseau pour le secteur de l'électricité en Afrique, a levé un montant non divulgué en financement de série A pour renforcer ses opérations existantes et pénétrer de nouveaux marchés africains.

Cette levée de fonds, menée par Partech, avec la participation de Finnfund, Gaia Impact, Proparco Groupe AFD, Kaleo Ventures, Seedstars Africa Ventures, et d'autres investisseurs, vise à améliorer l'offre de produits de BPS et à soutenir son expansion sur de nouveaux marchés en Afrique de l'Est et en Afrique australe.

Les solutions de BPS comprennent CAIMS, une plateforme d'information sur les clients et les actifs pilotée par l'IA, et ADORA, un système de surveillance du réseau en temps réel. Ces outils permettent aux services publics africains de gérer leurs réseaux plus efficacement, de réduire les pannes et de prendre des décisions fondées sur des données afin d'améliorer la prestation de services.

Points clés à retenir

Le financement de série A de Beacon Power Services témoigne de la confiance croissante des investisseurs dans le secteur des technologies de l'énergie en Afrique. Les outils de BPS basés sur les données, tels que CAIMS et ADORA, répondent aux défis critiques auxquels sont confrontés les services publics africains, notamment les inefficacités dans la gestion du réseau et la forte dépendance à l'égard des générateurs diesel.

Avec plus de 200 employés au Nigeria, au Ghana, au Kenya, en Zambie et aux États-Unis, BPS est prête à mener la modernisation de l'infrastructure énergétique de l'Afrique. En élargissant son empreinte, BPS montre comment des solutions technologiques innovantes peuvent optimiser la distribution d'électricité, réduire les pannes et favoriser un développement énergétique durable sur tout le continent.