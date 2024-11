Afrique: Chevron étend ses activités d'exploration sur le continent alors que les grandes compagnies pétrolières se retirent du Nigeria et de l'Angola

Chevron Corp. étend ses activités de prospection pétrolière en Afrique de l'Ouest, en ciblant le Nigeria, l'Angola et la Guinée équatoriale en vue d'une reprise de la production.

Liz Schwarze, vice-présidente de l'exploration mondiale chez Chevron, souligne le potentiel inexploité de la région et son attrait pour les investissements.

Chevron acquiert de nouveaux blocs au Nigeria, des licences en eaux profondes en Guinée équatoriale et l'accès aux blocs 49 et 50 en eaux profondes en Angola pour ses activités d'exploration.

La région, considérée comme "riche en hydrocarbures et sous-explorée", offre un potentiel inexploité, a déclaré Liz Schwarze, vice-présidente de l'exploration mondiale de Chevron. Alors que certaines grandes compagnies pétrolières réduisent leur présence, Chevron augmente ses investissements en acquérant plusieurs blocs. Au Nigeria, où la production a chuté d'environ 500 000 barils par jour en cinq ans, Chevron a récemment acquis une participation dans un nouveau bloc et a fait une autre découverte.

La société a également acquis deux licences en eaux profondes en Guinée équatoriale et prévoit de nouveaux efforts d'exploration en Égypte et en Namibie d'ici la fin de l'année. L'Angola, qui a quitté l'OPEP l'année dernière après une chute de la production, a accordé à Chevron l'accès aux blocs 49 et 50 en eaux profondes.

Points clés à retenir

L'expansion de Chevron en Afrique souligne son engagement dans l'exploration des régions pionnières, même si d'autres grandes compagnies pétrolières changent d'orientation ou quittent le continent après des décennies. Les ressources en hydrocarbures de l'Afrique de l'Ouest restent sous-explorées, ce qui offre à Chevron un avantage stratégique pour relancer la production dans des régions comme le Nigeria et l'Angola. Alors que les compagnies pétrolières mondiales donnent de plus en plus la priorité aux investissements dans d'autres régions, l'approche de Chevron souligne l'importance des réserves inexploitées de l'Afrique dans sa stratégie à long terme.