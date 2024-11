Kenya: Eneza Education (Kenya) fusionne avec Knowledge Platform (Pakistan)

La startup kenyane Eneza Education et la plateforme pakistanaise Knowledge Platform fusionnent pour créer une entreprise africaine-asiatique de technologie de l'éducation axée sur les marchés émergents.

La nouvelle société fusionnée, qui opère désormais sous le nom de Knowledge Platform, utilise la technologie mobile, web et SMS pour proposer des contenus éducatifs et des évaluations.

Au service de plus d'un million d'apprenants en Afrique et en Asie, l'équipe de plus de 100 professionnels a pour objectif de fournir des solutions d'apprentissage à faible coût et un accès équitable à l'éducation dans des régions où la demande est forte.

La nouvelle société fusionnée, dont le siège est à Singapour et qui opère sous le nom de Knowledge Platform, s'appuie sur les technologies mobiles, web et SMS pour fournir des contenus éducatifs et des évaluations. Ensemble, elles desservent plus d'un million d'apprenants en Afrique et en Asie, offrant des solutions d'apprentissage à faible coût pour répondre aux besoins éducatifs des jeunes des marchés émergents.

Eneza, fondée en 2012, apporte son expertise dans le domaine de l'éducation mobile B2C pour l'Afrique, tandis que Knowledge Platform propose du contenu numérique pour les secteurs B2B et B2B2C. L'équipe combinée de plus de 100 professionnels comprend des spécialistes de l'IA, de la conception pédagogique et du soutien à l'éducation, visant à favoriser un accès équitable à l'éducation dans les régions à forte demande.

Points clés à retenir

La fusion entre Eneza Education et Knowledge Platform marque une nouvelle étape importante pour les technologies de l'éducation dans les marchés émergents, l'entité combinée se concentrant sur les populations massives de jeunes en Afrique et en Asie. En fusionnant les expertises B2C et B2B, l'entreprise est en mesure d'étendre sa portée et de fournir des solutions éducatives évolutives et abordables qui couvrent à la fois les programmes scolaires et les compétences du 21e siècle telles que l'alphabétisation numérique et financière. Avec la capacité de fournir des services éducatifs à bas prix, la fusion répond à un besoin important d'apprentissage accessible dans les régions à forte population de jeunes.