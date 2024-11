Ethiopie: Le pays va émettre 7,4 milliards de dollars d'obligations pour restructurer la dette de l'État

L'Éthiopie prévoit d'émettre 900 milliards de birrs d'obligations d'État à 10 ans pour rembourser les dettes des entreprises publiques, principalement celles de la Banque commerciale d'Éthiopie (CBE).

Les taux d'intérêt des obligations pour la restructuration de la dette seront déterminés par le ministère des finances de l'Éthiopie, la banque centrale et la BCE.

Les entreprises d'État comme Ethiopia Electric Power et Ethiopian Sugar Corp. ont emprunté collectivement 399 milliards de birr pour des projets, notamment le Grand Ethiopian Renaissance Dam, et des initiatives de privatisation sont désormais envisagées.

L'Éthiopie prévoit d'émettre 900 milliards de birr (7,4 milliards de dollars) d'obligations d'État à 10 ans pour régler les dettes des entreprises d'État qui ont pesé sur la plus grande banque du pays, la Commercial Bank of Ethiopia (CBE).

Les recettes serviront principalement à rembourser 846 milliards de birrs de prêts émis par la CBE, le montant restant étant destiné à renforcer la base de capital du prêteur. Les taux d'intérêt des obligations seront fixés par le ministère des finances éthiopien, la banque centrale et la CBE, selon un décret présenté au parlement.

La restructuration de la dette intervient alors que l'Éthiopie réorganise ses finances publiques après avoir fait défaut sur sa dette souveraine l'année dernière. Les entreprises d'État, notamment Ethiopia Electric Power, Ethiopian Sugar Corp, Ethio Engineering Group et Ethiopia Railway Corp, ont emprunté collectivement 399 milliards de birrs. Les fonds ont été affectés à des projets tels que le Grand Ethiopian Renaissance Dam, la privatisation de certains projets étant désormais à l'ordre du jour.

%

Points clés à retenir

L'émission d'obligations par l'Éthiopie marque une étape cruciale dans la lutte contre le fardeau de la dette qui a mis à rude épreuve son économie et ses finances publiques. Bien que l'émission réduise la charge de la dette de la CBE, la dette globale en pourcentage du PIB devrait augmenter à 43,6 % au cours de cet exercice fiscal en raison de nouveaux prêts étrangers et d'un programme du FMI de 3,6 milliards de dollars. Les finances publiques de l'Éthiopie ont été affectées par de multiples crises, notamment une guerre civile et des perturbations mondiales dues à la pandémie de Covid-19 et à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cette restructuration de la dette, ainsi que les plans de privatisation des actifs de l'État, représentent la tentative de l'Éthiopie de stabiliser son économie, bien qu'elle dépende de plus en plus de l'aide extérieure.