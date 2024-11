Sénégal: Football - A Brest, le Sénégalais Abdoulaye Niakhaté Ndiaye attend son heure

Prometteur défenseur, l'international sénégalais, Abdoulaye Niakhaté Ndiaye, a tout pour devenir l'une des belles découvertes en Ligue 1 cette saison. À 22 ans, ce joueur passé par Lyon, fan de Kalidou Koulibaly, continue son apprentissage au sein d'une épatante équipe de Brest.

Envoyé spécial à Brest,

« Ça va venir naturellement, j'y crois fortement », lâche Abdoulaye Ndiaye au moment de confier son espoir d'avoir sa chance pour entamer véritablement son histoire avec Brest. Si les débuts avec le club breton ont été repoussés par sa suspension pour trois rencontres écopée la saison dernière sous le maillot de Troyes, le défenseur central n'a disputé que trois matches en Ligue 1 dont un très convaincant lors du derby face à Rennes.

Cela n'est certainement pas suffisant pour Ndiaye, jeune défenseur vorace qui a l'habitude de croquer à pleines dents les opportunités qui se présentent à lui. Au point d'être déjà international A avec le Sénégal et même de faire partie des Lions sélectionnés lors de la dernière CAN 2024. « Pour moi, c'était une continuité », lâche tranquillement celui qui a porté le brassard de capitaine dans presque toutes les catégories de jeunes avec le Sénégal.

Pour afficher ce contenu X (Twitter), il est nécessaire d'autoriser les cookies de mesure d'audience et de publicité.

%

Accepter Gérer mes choix Mais avec son entraineur à Brest, Éric Roy, Abdoulaye Ndiaye devra s'armer de patience et être prêt le jour où il sera (re) lancé. En championnat ou en Ligue des champions, le grand défenseur, (185 cm), qui a connu la lutte pour le maintien avec Troyes en Ligue 2, a comme leitmotiv : « la progression ».

« C'est seulement ma quatrième saison professionnelle, la Ligue 1, c'est nouveau pour moi, mais je n'ai aucun stress. Je sais m'adapter », explique le natif de Dakar lors d'une rencontre à Brest avec RFI initiée par la Ligue de Football professionnelle.

La déchirure...

C'est dans la capitale sénégalaise qu'Abdoulaye Ndiaye a tapé ses premiers ballons avant d'être repéré par le club de Dakar Sacré-Coeur. Partenaire de l'Olympique lyonnais, le DSC voit vite en "Niakhaté" la prochaine pépite à envoyer au club français.

Le rêve est à portée de main, mais la séparation est déchirante pour le gamin de 18 ans qui a été biberonnée dans une grande famille à Diamaguène, dans la banlieue de Dakar. « Quand tu aspires à devenir un joueur professionnel, tu sais dans ta tête que, tôt ou tard, tu peux quitter ta famille pour aller dans un autre monde. Le plus difficile, c'était à l'aéroport quand j'ai quitté ma famille. Pour la première fois, ma mère m'avait accompagné à l'aéroport. J'ai pleuré ! C'était très triste et même temps, c'était mon rêve. »

Et il commence à prendre forme sur les terrains d'entraînement de l'OL Academy. Au quotidien, l'international U20 répète ses gammes en compagnie de futurs joyaux du club lyonnais : Malo Gusto, Castello Lukeba, Rayan Cherki, Bradley Barcola. Mais c'est avec Marcelo, défenseur central de l'équipe première, qu'il va beaucoup apprendre sur son poste. « Marcelo m'a beaucoup appris dans une période où ce n'était pas évident pour lui, car Lyon l'avait fait descendre en réserve. Il prenait son temps avec moi après l'entraînement et on faisait des exercices sur les relances, le jeu long, le jeu de tête, etc. Avec Kalidou Koulibaly que je côtoie en sélection, Marcelo est un de mes modèles ».

Abdoulaye Niakhaté Ndiaye n'aura finalement pas l'opportunité de s'imposer à l'OL. C'est à Bastia (Ligue 2) qu'il va se révéler et finir par être acheté par Troyes. Aujourd'hui prêté à Brest, le défenseur central entend franchir un nouveau palier avec l'équipe qui détonne en Ligue des champions après avoir fini 3e la saison dernière en Ligue 1. Abdoulaye Ndiaye « va faire partie des quatre défenseurs dont on aura besoin pour la saison, annonçait son entraineur Eric Roy à l'entame de la saison. On aura besoin de tout le monde ». Et de Ndiaye dès ce dimanche 10 novembre face à Montpellier ?