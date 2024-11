Afrique: Séminaire sur la modernisation à la chinoise et le développement du continent - Le Gabon représenté par Francis Edgard Sima Mba

Du 30 octobre au 6 novembre 2024, un séminaire d'échange et de renforcement de capacités s'est tenue en Chine, dans la province de l'Anhui. Organisé par l'État chinois dans le cadre de la coopération sino-africaine, la rencontre a réuni près d'une cinquantaine de participants experts, universitaires, chercheur et cadres venus de 49 pays africains. L'expert consultant international Francis Edgar Sima Mba a valablement représenté le Gabon au cours de cette rencontre de haut niveau.

Ce séminaire fait suite au sommet du forum sur la coopération sino-africaine qui s'est récemment tenu à Beijing et au cours duquel Xi Jinping, le Président chinois avait prononcé un discours liminaire, insufflant un élan nouveau au développement de la coopération sino-africaine.

C'est au regard de cette nouvelle dynamique que cette rencontre a été organisée avec l'ambition de promouvoir la coopération de haute qualité dans le cadre de l'initiative "la Ceinture et la Route" d'une part, et d'autre part de contribuer à la construction d'une communauté de destin sino-africaine de haut niveau, de continuer à favoriser les échanges amicaux ainsi que la coopération économique et commerciale entre Anhui et les pays africains concernés.

Le programme proposé et animé par des experts de l'académie de gouvernance de l'Anhui a permis de renforcer les capacités des participants sur des thèmes multiples et variés, parmi lesquels le développement de l'industrie automobile, de l'intelligence artificielle et des soins de santé intelligents, la gouvernance communautaire au service des populations locales, la construction urbaine et le développement vert, la prospérité commune etc.

%

L'académie de gouvernance de l'Anhui a donné naissance à l'actuelle école du comité provincial du Parti Communiste Chinois (PCC) de l'Anhui. Celle-ci a deux campus, il s'agit d'une école spécialisée dans la formation des cadres dirigeants chinois mais aussi d'une entité importante dans la recherche et la diffusion de la pensée de Xi jinping sur le socialisme à la chinoise et dans la construction idéologique et théorique du PCC.

Sélectionné par l'ambassade de Chine parmi plusieurs profils, la participation de Francis Edgard Sima Mba à cette rencontre de haut niveau apparait comme une reconnaissance pour ces interventions médiatiques sur la Chine. Un motif d'encouragement pour ce géopolitologue et géostratège, doctorant en histoire des relations internationales, consultant internationale en stratégie, prospective et analyste politique, par ailleurs Conseiller du Directeur Général de la Compagnie Nationale de Navigation Intérieure et Internationale (CNNII).