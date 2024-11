Botswana: Le nouveau président Duma Boko a prêté serment au cours d'une cérémonie très symbolique

Le nouveau président du Botswana, Duma Boko, a prêté serment ce 8 novembre 2024, dix jours après sa spectaculaire victoire aux élections générales face au parti au pouvoir depuis 60 ans, ouvrant une alternance inédite dans ce pays d'Afrique australe.

Journée historique au Botswana, ce 8 novembre 2024 : ce pays d'Afrique australe connaît pour la première fois, depuis son indépendance il y a près de 60 ans, une alternance politique.

La transition se passe sans heurts et une cérémonie d'inauguration s'est déroulée ce vendredi matin, au sein du stade de la capitale Gaborone, pour installer un nouvel homme à la tête de l'Etat, suite aux élections du 30 octobre : Duma Boko, 54 ans, et qui est issu d'une alliance de partis de gauche, la Coalition pour un changement démocratique.

Costume bleu ciel, chemise blanche et cravate noire, le tout aux couleurs du pays, Duma Boko a été accueilli sous les ululements et les cris de joie, pour prêter serment : « Moi, Duma Gideon Boko, je jure que je remplirai mon rôle de façon fidèle et assidue, et que je m'acquitterai de mes fonctions, au haut poste de président de la République du Botswana. »

« Nous sommes devenus encore une fois un cas d'étude en matière de démocratie »

Dans les gradins se trouvaient les chefs d'État de la Namibie, de la Zambie, du Zimbabwe. Et on comptait aussi tous les anciens présidents encore en vie du Botswana, ainsi que des chefs de partis d'opposition d'Afrique australe, pour montrer, au-delà des divisions politiques, une certaine forme d'unité derrière la démocratie.

Et c'est sur ce point que l'ancien avocat, désormais à la tête du pays, a insisté au cours de son discours : « Nous sommes devenus, encore une fois, un cas d'étude intrigant en matière de démocratie en marche, qui n'est pas simplement une idée abstraite, et dont le monde pourra tirer des enseignements. Vous n'avez pas pris une décision facile, je le sais. Et même à présent, il y a une petite voix dans votre tête qui se demande : "Ai-je fait le bon choix ?" Vous pourrez répondre, de vous-même, à cela d'ici 5 ans, et c'est toute la beauté de la démocratie. »

Duma Boko va désormais devoir s'attacher à redresser la situation économique du pays, et notamment se pencher sur l'avenir du secteur des diamants, la principale ressource du Botswana.