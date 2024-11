Algérie: Parlement panafricain - Boutbig présente des propositions stratégiques pour la période 2024-2028

Alger — Le membre de l'Assemblée populaire nationale (APN) et membre du Parlement panafricain (PAP), M. Fateh Boutbig, a présenté, jeudi à Midrand (Afrique du Sud), une vision sur les fondements et les objectifs du plan stratégique du PAP pour la période 2024-2028, a indiqué vendredi un communiqué de la chambre basse du Parlement.

Lors de sa participation à la 4e session ordinaire de la 6e législature du PAP, M. Boutbig a appelé à "la nécessité de s'appuyer sur les documents fondateurs du Parlement en tant que base pour élaborer une stratégie claire et efficace", insistant sur l'importance de "résumer le document proposé afin d'éviter les idées trop complexes et de parvenir à des visions actuelles, à moyen et à long terme, pour les traduire en objectifs clairs et précis".

Il a également suggéré la création d'un organe consultatif composé d'anciens présidents du PAP, ainsi qu'un groupe d'experts hautement qualifiés parmi les membres du Parlement, expliquant que cet organe aura "un rôle prospectif et stratégique qui permettrait au PAP de tirer profit des expériences passées et de renforcer ses efforts en matière de développement et d'intégration africaine".

L'Algérie dispose d'un "laboratoire de recherche sur la performance législative", qui pourrait être "exploité pour soutenir et développer la performance du PAP, en posant des bases pratiques et durables pour rehausser le niveau de la performance législative à l'échelle continentale", a conclu M. Boutbig.