Madagascar: Flash-éco

La distribution d'eau via les bonbonnes se poursuit dans les fokontany. Près de 1 190 m3 sont transportés journalièrement par 25 camions citernes. Dans la même foulée, le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène est en train d'aménager 34 forages et de construire 35 autres. En outre, les travaux de construction d'une station de production d'eau à Amoronankona et d'un château d'eau à Ambohibe débuteront en janvier 2025. Cette station aura une capacité de production entre 50 000 m3 et 60 000 m3 d'eau par jour. C'est ce qu'on a appris lors du Conseil des ministres tenu avant-hier au Palais d'Iavoloha.

Il a également été adopté en Conseil des ministres que 450 000 litres de carburant seront utilisés chaque jour afin de faire fonctionner les centrales thermiques de la Jirama y compris le plus grand groupe TAC à Ambohimanambola. Auparavant, la consommation en carburant de la Jirama était entre 250 000 litres et 300 000 litres par jour. Afin d'approvisionner à temps ces centrales thermiques, 15 à 20 camions citernes transporteront des carburants et des huiles lourdes au départ de Toamasina à destination d'Antananarivo, et ce, sur escorte des éléments de la gendarmerie. Sur instruction du président de la République, la mise en place d'une centrale solaire d'une puissance de 20MW sera accélérée à Antananarivo.

D'autres centrales solaires de 5MW seront également installées dans les grandes villes et à Nosy-Be, a-t-on appris. Le but est de réduire à 80% le délestage au niveau du Réseau Interconnecté d'Antananarivo entre 6 heures du matin et 20 heures.