Afrique: Football - Eliminatoires CAN 2025 - Le derby Comores-Madagascar fixé au Maroc

Le dernier derby de l'Océan Indien entre les Coelacanthes des Comores et les Barea de Madagascar se jouera finalement au Stade El Hociema, au Maroc, le 18 novembre prochain à 20 heures. Ce match crucial, qui entre dans le cadre de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025, pourrait être décisif pour la qualification de l'une ou l'autre des deux nations voisines pour la compétition continentale.

Ce derby pourrait donc être le dernier sur la route de la qualification pour la CAN 2025, mais tout dépendra des résultats des matchs précédents. Pour les Barea, les espoirs de qualification semblent plus minces. En effet, l'équipe malgache occupe actuellement la dernière place du groupe A avec seulement deux points, après quatre journées. Bien que la qualification reste encore mathématiquement possible, la marge d'erreur est quasiment inexistante pour les hommes de Roro Rakotondrabe.

Il sera crucial pour Madagascar de décrocher un bon résultat contre la Tunisie lors du match prévu le 14 novembre en Afrique du Sud, avant de se rendre au Maroc pour affronter les Comores.