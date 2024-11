Madagascar: Inspecteurs du Trésor - Hervé Patrick Radavidson, nouveau président du SPIT

Les Inspecteurs du Trésor, réunis lors de leur Assemblée générale ordinaire les 4 et 5 novembre derniers, ont marqué une nouvelle étape dans leur engagement professionnel et syndical.

Organisée par le Syndicat professionnel des inspecteurs du Trésor (SPIT), cette rencontre a été l'occasion d'échanger sur les enjeux liés à la profession et sur les réformes récentes touchant le Trésor Public, un secteur stratégique dans la gestion des finances publiques. Au cœur des discussions, les inspecteurs ont unanimement souligné l'importance de leur rôle en tant que comptables publics, mais aussi leur responsabilité élargie vis-à-vis des missions économiques et financières dévolues au Trésor Public.

Bien au-delà de la simple gestion des fonds de l'État, leur travail se situe également dans un cadre de régulation des finances publiques, un domaine en constante évolution, selon leurs explications. Les membres du SPIT ont notamment insisté sur l'importance de la solidarité professionnelle entre les inspecteurs. Cette solidarité est devenue un pilier pour faire face aux défis actuels, tant internes qu'externes, dans un contexte où la gestion des finances publiques nécessite de plus en plus de rigueur et d'adaptation.

Préoccupations

Les échanges ont également porté sur les enjeux relatifs à la protection des inspecteurs dans l'exercice de leurs fonctions, particulièrement à l'heure où les finances publiques sont soumises à des réformes fréquentes et à des ajustements réglementaires. L'Assemblée a mis en lumière la nécessité de renforcer le cadre de travail des inspecteurs, en garantissant des conditions de sécurité et de stabilité professionnelle, pour leur permettre de remplir leurs missions de manière optimale. Dans ce contexte, les membres ont insisté sur le besoin d'une veille constante et de l'implication du syndicat dans la défense des intérêts et des droits des inspecteurs, face aux transformations qui impactent leur métier au quotidien.

Nouveau président

Par ailleurs, l'assemblée générale s'est conclue par l'élection d'un nouveau président du SPIT. Après deux mandats à la tête du syndicat, Rakotoarison Ravoavimanampisoa cède sa place à Hervé Patrick Radavidson, élu lors d'un scrutin où l'ambiance, bien que compétitive, est restée courtoise et respectueuse. Le nouveau président, fort de son expérience et de son engagement, prendra désormais la relève et devra faire face aux nombreux défis qui attendent le syndicat dans un environnement en constante mutation.