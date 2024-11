Gabon: 'Le Président Oligui Nguema est mon dernier espoir pour restaurer ma dignité' dixit Michel Ikamba

Sa dignité a été piétinée et bafouée et il ne compte plus que sur le président de la transition, président de la République, chef de l'Etat, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema pour la restaurer. Lui, c'est Michel Ikamba, retraité gabonais, qui depuis six ans, est privé de ses loyers impayés qui s'élèverait à plus de 30.000.000 fcfa, et ce, au différend qui l'oppose à l'ambassade du Bénin près le Gabon. Il a effectué toutes les démarches administratives ou presque, mais sans suite favorable. La villa est restée scellée et se dégrade sous le regard impuissant du propriétaire.

Tout commence en 2017, précisément en mars, quand sieur Ikamba Michel signe un contrat de bail avec l'ambassade du Bénin près le Gabon. Une fois l'état des lieux mis au point, les clés de la villa avaient été remises à dame Adikpeto Adjovi Arlette, Attachée communautaire et culturelle de ladite présentation diplomatique. Une année plus tard, le bailleur informe au locataire, par courrier datant du 25 juin 2018, de sa décision de rompre le contrat. Un délai de 30 jours lui avait été accordé. Cette décision de rupture de contrat respecte les dispositions de la loi n°15/88 du 30 décembre 1988 fixant le régime juridique applicable aux baux d'immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel.

%

A quel saint se vouer ?

Il se bat depuis plusieurs années pour récupérer son bien. Il a frappé à toutes les portes des institutions ou presque, afin qu'il rentre en possession de ce qui lui revient de droit. Du Tribunal de Libreville qui s'est déclaré incompétent au différend qui l'oppose à l'ambassade du Bénin, au ministère des Affaires étrangères sous les deux régimes( celui déchu et l'actuel-CTRI), en passant par le Conseil d'Etat, sieur Ikamba n'a pas trouvé gain de cause. La bailleur dit avoir fait face aux mépris, aux intimidations, au langage condescendant de la part de certains diplomates, qui eux, sont sensés avoir un langage courtois et diplomatique. Il dit compter sur le président de la transition.

Quid de la restauration de la dignité des Gabonais ?

Qui pour restaurer la dignité de Michel Ikamba, qui comme beaucoup de Gabonais, croupit sous le mépris et la domination des frères venus d'ailleurs et qui piétinent leur dignité ? Qui pour restaurer l'honneur des Gabonais mis à mal par des sujets étrangers qui parfois son foi ni loi et souvent sous l'indifférence et l'impuissance de certaines autorités ? Qui pour sauver l'honneur et la dignité des filles et des fils de ce pays ? Autant de questions qui sans doute pourraient trouver des réponses au sein du Comité de la transition et la restauration des institutions et surtout auprès de son chef, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema.