Gabon: Le regard d'Afrobarometer sur la 'situation économique du pays et conditions de vie des Gabonais'

Le Centre d'études et de recherche en géosciences politiques et prospective ( CERGEP), partenaire Afrobarometer, a rendu les résultats de son enquête, round 10 au Gabon. Ladite enquête portait sur la : "situation économique du pays et conditions de vie des Gabonais". C'était ce 07 novembre 2024 à Libreville par deux jeunes chercheurs, Carline Pascale Babongui et Cliff Stabeth Koumba, étudiants en Master à l'Université Omar Bongo.

La question du chômage, l'un des problèmes les plus préoccupants, reste souvent en tête des situations à résoudre au Gabon. Il a d'ailleurs été plusieurs fois évoqué au cours des échanges entre les invités à ce rendez-vous du donner et du recevoir.

Pour Carline Pascale Babongui ayant exposé sur "conditions de vie des Gabonais", estime qu'il fallait sortir de cet exposé, les priorités des Gabonais, les éléments clés qu'ils aimeraient que le gouvernement puisse prendre en considération. "Nous avons eu par exemple le cas du chômage qui a été l'élément clé que les citoyens aimeraient que les autorités puissent mettre en avant. Nous avons également la question de l'éducation, de la santé. Ces éléments nous ont révélés qu'entre la zone urbaine et zone rurale, la demande est plus importante en zone urbaine qu'en zone rurale." a t-elle indiqué.

Les échanges étaient houleux. Ce qui montre l'importance de cette rencontre qui a traité l'un des sujets qui préoccupe le commun des Gabonais. Ce qui n'a pas échappé au Chargé de Gouvernance du Copil Citoyen, Aimé Ndoutoume, de tirer des enseignements de cette enquête rendue par Afrobarometer. "Il faut dire que Afrobarometer a mené une étude documentée, chiffrée et qui colle à la réalité opérationnelle du pays. Mais il faut déplorer que les politiques publiques, malheureusement ne sont pas souvent le corollaire de ce que nous voyons, de ce qui nous est présenté..." fait-il constater.

Le Professeur Christian Wali-Wali a non seulement apprécié à sa juste valeur l'enquête menée, mais a tenu à rappeler à toutes fins, que Afrobarometer, c'est "Donner la voix aux peuples". Aussi, que ces données fournies par Afrobarometer sont destinées aux décideurs. Ce sont des indicateurs de prise de décisions.