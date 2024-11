Gabon: 'Ouvrons la porte de l'espoir - Votons Oui pour une nouvelle ère au Gabon' Hervé Omva

Alors que la campagne pour le référendum constitutionnel est ouverte ce 6 novembre 2024, Hervé Omva, acteur engagé de la société civile, appelle les Gabonais à voter Oui le 16 novembre prochain. À l'aube de cette transition historique, il invite ses compatriotes à saisir cette chance unique de sceller l'avenir démocratique et institutionnel du pays, en choisissant un cadre constitutionnel solide pour répondre aux défis cruciaux de notre société. Voter Oui, c'est opter pour un Gabon où chacun peut rêver, construire, et prospérer.

La porte de l'avenir est ouverte, mais elle ne le restera pas éternellement. Elle est programmée, et son ouverture a commencé le 30 août 2023. "Le temps presse, et il nous appartient, en ce jour, de faire le bon choix pour nous, pour nos enfants, et pour le Gabon. Oui, le bon choix, c'est celui de donner force et légitimité à cette nouvelle constitution, celle qui nous permettra de construire un avenir où l'espoir et l'action collective triomphent des épreuves.

Depuis le début de cette transition, nous avons vu des larmes, ressenti la peine, et constaté la tristesse. Mais aujourd'hui, le Oui est un vote pour le renouveau, pour l'espoir retrouvé, pour un rêve national qui renaît malgré les imperfections inévitables de toute oeuvre humaine. Voter Oui, c'est soutenir un processus évolutif qui nous amène chaque jour plus près de la paix, de la stabilité, et d'une vraie liberté.

Cette constitution nous offre les bases pour relever nos défis les plus pressants : la pauvreté, l'exode rural, et la vie chère qui étouffent tant de Gabonais. Elle ouvre la voie à l'autosuffisance alimentaire et à une sécurité nutritionnelle durable, en favorisant une production nationale forte et résiliente. Par cette constitution, nous avons enfin une chance de bâtir un Gabon où les assiettes sont remplies de produits sains et locaux, où chacun peut manger à sa faim, où l'avenir économique repose sur notre travail et notre production.

C'est ici que réside la liberté : dans une vie où les ressources sont nôtres, où les pensées sont empreintes d'amour pour notre pays, où chaque Gabonais peut nourrir ses rêves et son corps dignement. Je m'adresse à chacun d'entre vous, en particulier à la jeunesse gabonaise, cette force vive de notre pays, pour dire Oui. Oui aux solutions pour nos problèmes, oui à un avenir fondé sur la stabilité, l'unité et l'ambition partagée.

Le 16 novembre prochain, choisissons de bâtir ensemble. Votons Oui pour une constitution qui reflète notre vision d'un Gabon fort, prospère et souverain".