Congo-Brazzaville: 38e Journée nationale de l'arbre - uUe forêt pour l'École spéciale de Brazzaville

Le planting d'arbres à l'Ecole spéciale de Brazzaville a été réalisé, le 6 novembre, sous l'impulsion de la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de- Brazza, Bélinda Ayessa, qui avait à ses côtés la directrice de ladite école, la soeur Anita Boonga, ainsi que les membres du Groupe de réflexion et d'action pour un Congo émergent (Grace).

Dans le cadre de la célébration de la trente-huitième "Journée nationale de l'arbre", lancée en 2006 par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, et en vue de répondre au devoir patriotique qui consiste à planter les arbres, la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, accompagnée de l'association le Grace, ont planté les arbres dans la future forêt de l'Ecole spéciale de Brazzaville.

« La Journée nationale de l'arbre qui, d'ailleurs, est au fur et à mesure en train de s'internationaliser, est quelque chose de très bien. Je dirai c'est du "Made in Congo". Le Congo, par le truchement de son chef d'État, est le défenseur de l'environnement. Tout récemment, le chef de l'État congolais a organisé le sommet sur l'afforestation.

Je pense que c'est un exemple à suivre, c'est une action qui est en train d'être menée dans quasiment tout le territoire de la République du Congo et nous ne pouvons pas rester en marge de cet appel patriotique. C'est pour cela que nous avons pensé qu'il était nécessaire pour nous de venir aussi accomplir ce geste, c'est-à-dire planter les arbres. L'arbre, c'est non seulement la vie, mais c'est aussi tout un symbole, le symbole de l'éternité », a déclaré Bélinda Ayessa.

Chaque arbre planté porte un nom, notamment l'arbre de De-Brazza, l'arbre de Makoko, l'arbre du président Denis Sassou N'Guesso, l'arbre du président Pascal Lissouba, l'arbre du président Jacques Joachim Yhombi-Opango, l'arbre du président Marien Ngouabi, l'arbre du président Alphonse Massamba Débat, l'arbre du président Fulbert Youlou. Pour la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, il fallait le faire parce que c'est aussi le symbole de l'unité, car tous les chefs d'État représentent le Congo. Cette forêt, c'est donc le Congo en miniature.

Un geste thérapeutique à l'endroit des enfants

Belinda Ayessa a voulu à travers ce planting d'arbres, qui est d'ailleurs le combat écologique du président de la République, donner du sourire aux enfants. C'est un geste, a-t-elle dit, qui donne espoir, un geste thérapeutique. « Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait que nous sommes dans une école qu'on appelle École spéciale, qui accueille des enfants portant en eux un certain handicap ou qui connaissent des difficultés.

Nous avons pensé venir ici dans cette école et je tiens à remercier ses responsables pour l'accueil et pour la mise en place de cette petite forêt. Dans cinq ou dix ans, ça serait une forêt, alors qui dit forêt, veut dire la vie continue. C'était donc bien pour nous de venir partager et planter les arbres avec les enfants qui ont fait preuve de beaucoup de sagacité et qui ont, d'ailleurs, mieux planté que nous. On a posé l'acte qui va s'inscrire dans l'histoire », a-t-elle indiqué .

La directrice de l'École spéciale de Brazzaville s'est dite ravie de cette initiative. « Nous remercions maman Bélinda d'avoir pensé à l'École spéciale et d'avoir posé cet acte très important pour notre planète. A cette occasion et pour immortaliser cet acte, nous avons surnommé cette forêt qu'on trouvera désormais à l'École spéciale "Maman Bélinda" pour nous souvenir de cet acte louable. Que le Seigneur puisse bénir cette forêt et des actions que Bélinda Ayessa est en train de faire dans notre pays et spécialement pour l'École spéciale », a-t-elle déclaré.

Notons que l'Ecole spéciale fondée par la soeur Marguerite en 1975 va célébrer en 2025 son année jubilaire. Elle a près de deux mille élèves dont la plupart sont des enfants déficients, qui ont connu des problèmes au niveau des familles, ou rejetés par ces dernières. Pour cette année, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas été inscrits, parce qu'il n'y avait plus de place. « 1000 soucis, 2000 sourires », tel est l'un des slogans de l'école. Avec un peu de moyens, cette elle deviendra une école de référence.