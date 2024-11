Congo-Brazzaville: Affaires - Journée portes ouvertes de l'entreprise EMS négoces à Paris

L'entreprise EMS négoces, fondée par la Franco-congolaise Edwige Yombi Sitou, organise samedi 16 novembre, à Roissy pôle de l'aéroport Charles De Gaulle, une journée portes ouvertes en vue de la présentation au public de nouveaux services de la structure entièrement dédiée au négoce vers l'Afrique.

Après une présentation de l'entreprise EMS Négoces au Forum Repats à Brazzaville, Edwige Yombi Sitou et son équipe accueilleront les représentants des entreprises de la diaspora et de celles qui investissent en Afrique pour la présentation de la société, en vue d'effectuer des échanges avec les partenaires commerciaux, de montrer les perspectives de développement en Afrique en général, et plus particulièrement en République du Congo.

Les organisateurs prévoient également de montrer le mécanisme de facilitation proposé par la mise en place de services de relais et d'intermédiaire entre les TPE, PME, commerçants et particuliers en Afrique et les entreprises commerciales européennes pour faire face aux difficultés lors des achats des équipements industriels ou des biens de consommation courante en Europe.

Sans avoir à se déplacer, cette inter médiatisation, assure Edwige Yombi Sitou, permet ainsi aux TPE, PME et aux commerçants africains, de s'approvisionner sans difficulté, de passer leurs commandes de matériels nécessaires à leurs activités.

Parmi ces besoins d'achat possibles, citons ceux qui concernent, entre autres, les véhicules, machines agricoles, pièces détachées automobiles, pneumatiques, toutes sortes d'équipements et biens de consommation courante. Les colis et équipements achetés sont ensuite acheminés dans les meilleurs délais en Afrique par des moyens de transport appropriés.

« Notre objectif est de mettre en place une plateforme commerciale au service des Africains de la diaspora et ceux résidant en Afrique », aime confier Edwige Yombi Sitou, diplômée d'une école de commerce, faisant valoir 25 ans d'expérience dans la relation client après avoir, pendant 10 ans, en charge des achats au sein d'un grand groupe international.