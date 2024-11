Afrique Centrale: Partage d'expériences sur la concession long terme - La RDC prend part aux travaux à Brazzaville

Depuis le 6 novembre, la République démocratique du Congo (RDC) prend part aux côtés du Gabon, Tchad, Cameroun, République centrafricaine et République du Congo aux travaux d'atelier sur le partage d'expériences sur la concession long terme comme solution pour la gestion pérenne des corridors routiers à Brazzaville aux tours jumelles situées au quartier Mpila.

À cet atelier de partage d'expériences sur la concession long terme comme solution pour la gestion pérenne des corridors routiers, la RDC y est représentée par le ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Gisaro. Ce rendez-vous réunit plusieurs délégations des pays africains et autres acteurs du secteur dont notamment des ministres, ambassadeurs et des directeurs généraux des structures du secteur des infrastructures et Travaux publics. Deux temps forts ont marqué cette grand-messe infrastructurelle. En premier lieu, une petite séance introductive par le ministre d'État congolais chargé de l'Aménagement du territoire, des Infrastructures et Entretien routier, Jean-Jacques Bouya. Ce dernier a présenté l'historique de la création de son ministère, aujourd'hui à la base de ce grand projet routier qui fait la fierté du Congo-Brazzaville, a-t-il indiqué.

Initié en 2011 par le président Sassou N'Guesso, ce projet de construction de la route nationale 1(RN1) a évolué jusqu'à RN1 bis et va s'étendre sur la RN2 pour laquelle les études sont achevées. Long de 2114 km en fonction de 535 km pour la RN1 et 130 km pour la RN1 bis, le Congo voisin possède actuellement un réseau routier national construit selon les standards internationaux. En second lieu, toute la délégation à bord des bus a fait la randonnée routière ponctuée des arrêts de quelques minutes à chaque poste de péage et pesage dont Lifoula, Yié, Ngamandzambala, Keni, Mengo, Moukondo et Louadi.

Prenant part très active à cet atelier, le ministre d'État aux Infrastructures et Travaux publics du Congo-Kinshasa, Alexis Gisaro, a salué le système du partenariat - public - privé exploité en République du Congo et a promis de s'y adapter dès son retour au pays de Lumumba. « En RD Congo, on a déjà l'expérience de la concession mais je dois avouer que la manière dont elle est gérée ici, c'est à un niveau beaucoup plus professionnel. Je dois dire qu'en gestion des infrastructures, l'expérience de PPP est la seule piste qui garantit les résultats probants.

Nous avons un vrai souci de la pérennisation des investissements publics qui sont lourds parce que nos États ont des budgets assez limités», a-t-il déclaré. Il a, par ailleurs, ajouté : « Lorsque nous investissons dans ce secteur, très rapidement, les infrastructures se dégradent. Et cette expérience montre que cette approche de PPP peut véritablement être une réponse à ces défis que nous rencontrons tous. Pour moi, c'est un voyage très enrichissant et à mon retour, les choses vont changer ».

Longue de 535 km de Brazzaville à Pointe-Noire, la RN1 est mise en concession depuis 2019 sous le système de partenariat-public-privé. La RN1 comprend 36 ponts, 837 dallots,11 postes de péage dont 7 déjà en service, des glissières et talus pour stabiliser et éviter les écroulements de terre. La durée de sa concession est de 30 ans. Le concessionnaire gère la maintenance et la protection de la route grâce à l'expertise des sous-traitants sous la surveillance de la Direction générale des grands travaux. La deuxième journée de cet atelier a été consacrée aux échanges entre les partenaires et experts ayant participé à cet atelier dont la RDC, le Gabon, le Tchad, le Cameroun et la République centrafricaine.