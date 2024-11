Congo-Brazzaville: Commémoration - Le MCDDI se souvient de son fondateur 15 ans après sa disparition

Quinze ans jour pour jour que disparaissait, le 13 novembre 2009, Bernard Bakana Kolelas, président fondateur du Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral (MCDDI). Les militants et sympathisants de ce parti se souviennent de l'héritage et de la vision de cette grande figure de la politique congolaise.

Dans un message adressé le 8 novembre à l'occasion du 15e anniversaire de la disparition du fondateur du MCDDI, son président, Euloge Landry Kolelas, a lancé un vibrant appel aux femmes et hommes attachés aux valeurs prônées par le patriarche Bernard Bakana Kolelas, et particulièrement les Kolélistes, à rejoindre la maison commune pour la pérennité de ses idéaux.

« Chacun de nous est appelé à vivre une goutte de temps ici sur terre et partir ensuite vers d'autres dimensions, d'autres univers sûrement. Ce laps de temps dont Dieu nous fait grâce de vivre, nous devons le transformer en quelque chose de bénéfique et de meilleure pour nous-mêmes, mais également pour les autres », a-t-il souligné.

Il a, par ailleurs, exhorté la classe politique congolaise à ramener l'homme au centre de son action.

« Le respect de la vie et le bonheur du peuple congolais doivent nous guider. A notre jeunesse, je demande l'abandon de la violence sous quelque forme que ce soit. Le Congo est un héritage commun, nous devons le transmettre, à notre tour, aux générations futures, unies, préservées, embellies et mises en valeur », a déclaré le président du MCDDI.

%

Invitant par la même occasion les militants et sympathisants à bien vouloir lui rendre un grand hommage, le 13 novembre 2024, partout où qu'ils se trouvent, Euloge Landry Kolelas a rappelé les circonstances du retour au Congo du fondateur du MCDDI après huit années d'exil.

« Nous sommes donc rentrés au pays pour contribuer à la consolidation de la paix, de l'entente et de la réconciliation nationale, pour le développement harmonieux de notre pays. Le temps qui me reste, nous devons le consacrer à œuvrer pour les fondements solides de la démocratie et de la paix au Congo », a-t-il précisé, citant le fondateur du parti.

Le MCDDI, expression de l'action politique d'inspiration chrétienne, a été créé le 3 août 1989 par feu Bernard Bakana Kolelas. Les idées fondamentales qui guident son action indiquent que le pouvoir vient de Dieu par le peuple qui est la source de la souveraineté.