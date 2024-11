Congo-Kinshasa: Avec Judith Suminwa à la tête, Ituri & Nord-Kivu - Une mission gouvernementale annoncée d'ici le 21 novembre 2024 !

La plénière de l'Assemblée Nationale a prorogé, hier jeudi 7 novembre 2024, pour la 85ème fois l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu. C'est sans débat que les Elus Nationaux ont procédé au vote du projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie de la République. La majorité de ces Représentants du peuple ont adhéré à une motion du Député National Mechack Mandefu, qui a estimé que les Elus Nationaux reviennent souvent sur les mêmes questions et revendications à chaque sollicitation de la prorogation de l'état de siège par le Gouvernement. Ils ont ainsi tous estimés qu'il était préférable de procéder à un vote sans débat réservant leurs revendications à l'évaluation tant attendue.

316 Députés Nationaux ont voté pour, 33 contre et 2 se sont abstenus. Ce choix de voter sans débat traduit à suffisance la position de la Chambre basse du parlement sur l'urgence d'une évaluation de cette mesure d'exception au vue des certaines dérives et mégestion enregistrées et dénoncées dans les Provinces concernées.

Le Vice-Ministre de la Justice et Contentieux International, Me Samuel Mbemba, qui a présenté et défendu ce projet de loi a profité de la tribune lui accordée après le vote de la motion, pour livrer un message spécial de la Première Ministre Judith Suminwa Tuluka à la plénière sur l'état de siège.

%

Il s'agit notamment de l'instruction reçue du Chef de l'Etat sur l'organisation sans tarder de l'évaluation de l'état de siège par l'exécutif National ; de la décision de l'envoie d'une mission gouvernementale associant les élus nationaux dans ces deux Provinces autour du 21 novembre 2024 ; de la tenue de l'évaluation de l'état de siège à la fin du mois de novembre.

Concernant ce message, le Speaker de la chambre basse du parlement, le Professeur Vital Kamerhe, a exprimé son souhait de voir ces assises être organisées au Palais du Peuple, siège de la Représentation Nationale. Il a insisté sur le respect du statut social des Députés Nationaux qui seront associés à la mission gouvernementale.

Signalons que plusieurs motions d'information ont été également lues par les Députés Nationaux, au cours de cette plénière, abordant la situation tant sécuritaire que sanitaire dans leurs agglomérations respectives.