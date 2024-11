Sud-Soudan: Augmentation alarmante des admissions d'enfants atteints de paludisme à Aweil

communiqué de presse

Au cours des trois derniers mois, un nombre élevé d'enfants souffrant de paludisme grave a été admis à l'hôpital d'État d'Aweil, soutenu par Médecins Sans Frontières (MSF), dans l'État du Bahr el Ghazal du Nord (NBeG), au Soudan du sud. Les admissions pour paludisme sévère dans le service pédiatrique ont commencé à augmenter en juin et, en septembre, jusqu'à 400 enfants étaient admis chaque semaine - plus du double par rapport à la même période de l'année précédente.

40 admissions par jour

« Chaque année, il y a une recrudescence des cas de paludisme pendant la saison des pluies à Aweil et nous menons des activités de prévention saisonnières pour des dizaines de milliers d'enfants, nous ouvrons des centres de test et de traitement pour que les gens puissent être rapidement diagnostiqués et recevoir un traitement. Cependant, cette année, nous avons été confrontés à une situation exceptionnelle et l'hôpital a été complètement débordé » explique Mamman Mustapha, chef de mission MSF au Soudan du sud.

« L'augmentation de 72 à 94 lits dans notre service de prise en charge du paludisme, n'a pas été suffisant pour faire face à l'augmentation des admissions et de nombreux patients ont été traités dans les couloirs. 140 enfants sont présents en moyenne chaque jour dans le service. Au cours du mois dernier, nous avons admis chaque jour autour de 40 enfants souffrant de forme sévère de paludisme, dont beaucoup ont nécessité des transfusions sanguines. Ces statistiques sont terribles sachant qu'il est si facile de les traiter dans un dispensaire lorsque la maladie est détectée. »

%

Réduction des financements

Les cas de paludisme ont également augmenté en raison notamment de l'arrivée plus précoce des pluies cette année, qui a entraîné des inondations importantes sur une période beaucoup plus longue que d'habitude. Plus d'un million de personnes ont été affectées par les inondations au Soudan du sud cette année, le Bahr el Ghazal du Nord étant l'un des États les plus touchés. Cependant, c'est l'effondrement quasi-total du système de soins de santé primaires dans le NBeG et le manque d'accès aux traitements qui expliquent surtout l'augmentation des hospitalisations.

Au cours des deux dernières années, de nombreuses cliniques de soins de santé primaires du NBeG ont été impactées par des réductions de financement, les privant de médicaments et de personnel. Les réformes en cours du système de financement de la santé signifient également que les fournitures disponibles dans la poignée d'établissements encore ouverts ont été rapidement épuisées au cours des derniers mois en raison de l'augmentation inattendue des cas de paludisme et des retards de réapprovisionnement.

L'espoir du vaccin

« Malgré les efforts faits pour réapprovisionner les dispensaires au cours des dernières semaines, les retards ont coûté des vies et, la saison du paludisme n'étant pas encore terminée, de nombreux autres enfants vont devoir être hospitalisés, si des mesures urgentes ne sont pas prises pour améliorer l'accès à un traitement simple, explique Mamman Mustapha. La semaine dernière, nous avons ajouté encore plus de lits à l'hôpital et ouvert un septième centre de test et de traitement qui fonctionne jour et nuit, mais il faut davantage de ces centres dans les communautés les plus à risque pour que les enfants puissent être traités sur place.»

Cette année, le Soudan du sud a reçu ses premières doses du vaccin R21 contre le paludisme, marquant ainsi une étape importante dans la lutte du pays contre la maladie. MSF soutient le ministère de la Santé dans le déploiement de ce vaccin et espère qu'avec une couverture accrue, il aura un impact significatif pour aider à limiter l'impact de la maladie dans les années à venir.