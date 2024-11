Cameroun: Le pays, invité d'honneur au salon du chocolat et de la pâtisserie de vannes

La 20e édition du Salon du Chocolat et de la Pâtisserie de Vannes s'est ouverte en Bretagne, marquant une étape importante pour les passionnés du chocolat et les professionnels venus des quatre coins du monde.

Jusqu'au 11 novembre, cet événement rassemble plus d'une centaine d'exposants autour d'une célébration unique de l'univers du cacao. En tête de liste, le Cameroun, quatrième producteur mondial de cacao, est le pays invité d'honneur, mettant en lumière l'excellence de son cacao.

Conduite par le ministre camerounais du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, la délégation camerounaise est composée de nombreux acteurs de la filière cacao, artisans et représentants de l'industrie de la transformation, tous venus promouvoir la qualité et le savoir-faire du Cameroun en matière de production de cacao. Accompagné de l'ambassadeur du Cameroun en France, André Magnus Ekoumou, le ministre a profité de son discours d'ouverture pour réaffirmer l'engagement du président Paul Biya à maintenir le leadership du Cameroun dans le domaine de la cacaoculture.

Le cacao camerounais, réputé pour son goût riche et son profil aromatique unique, est mis à l'honneur lors de cette édition. Dans les allées du salon, les stands camerounais attirent une foule curieuse et enthousiaste, où les visiteurs et professionnels du secteur viennent en apprendre davantage sur les qualités spécifiques du cacao camerounais et son potentiel gastronomique exceptionnel. Pour beaucoup, cette édition du salon est l'occasion de découvrir non seulement la richesse du cacao camerounais, mais aussi la créativité et l'innovation des artisans du pays en matière de transformation et de valorisation du cacao.

Au-delà de l'exposition de produits, la présence camerounaise au Salon du Chocolat et de la Pâtisserie de Vannes représente une opportunité précieuse pour les acteurs économiques du pays. Luc Magloire Mbarga Atangana a souligné l'importance de cet événement pour « donner de la visibilité au Cameroun, vendre la destination pays à travers les produits du terroir, et nouer des contacts avec de futurs partenaires » .

Le Salon du Chocolat et de la Pâtisserie de Vannes est une vitrine exceptionnelle pour le Cameroun, offrant aux producteurs et artisans une plateforme pour démontrer la qualité de leur cacao. Les visiteurs, conquis par les arômes et la finesse du cacao camerounais, se répartissent avec un goût unique de cette rencontre entre tradition et innovation. Grâce à cet événement, le Cameroun se distingue non seulement comme un producteur de cacao d'exception, mais aussi comme un acteur incontournable de la scène chocolatière mondiale.