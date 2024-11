Tunisie: Les prix à la consommation augmentent de 0,8% en octobre 2024.

Au mois d'octobre 2024, les prix à la consommation augmentent de 0,8% par rapport au mois de septembre 2024, selon l'Institut National de la statistique de ce pays.

«Cette augmentation est principalement attribuée à la hausse des prix du groupe habillement et chaussures de 6,2%, des prix du groupe service restaurants, cafés et hôtels de 2,5% et des prix des produits alimentaires de 0,2%», souligné l'INS dans son Indice des prix à la consommation.

Sur un mois, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 0,2%, en raison de la hausse des prix des volailles de 1,1%, des prix des oeufs de 1,1%, des prix des légumes frais de 1%, des prix des fruits frais de 0,5% et des prix des poissons frais de 0,5%. En revanche, soutient l'INS, les prix des huiles alimentaires ont diminué de 2,1%.

De leur côté, les prix du groupe « service restaurants, cafés et hôtels » augmentent de 2,5%. Cette hausse s'explique principalement par l'augmentation des prix de service restaurants et cafés de 3,2%.

En octobre 2024, les prix des produits du groupe « l'habillement » augmentent de 6,2% en raison de la fin des soldes d'été. Ainsi, note l'INS, les prix des articles d'habillement augmentent de 6,1%, ceux des chaussures de 7,3%, ceux des tissus de 1% et ceux des accessoires divers de 2%.

Le groupe « Produits manufacturés » et le groupe « Services » sont les secteurs ayant apporté la plus forte contribution à l'inflation globale soit respectivement 2,3% et 1,8%.