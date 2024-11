Maroc: Le pays et Sainte Lucie déterminés à approfondir leur coopération bilatérale (Communiqué conjoint)

Rabat — Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, et son homologue de Sainte Lucie, M. Alva Romanus Baptiste, ont affirmé, vendredi à Rabat, la volonté du Maroc et de Sainte Lucie d'approfondir leur coopération bilatérale, mettant en avant les opportunités d'investissement offertes par les deux pays.

Dans un communiqué conjoint, adopté à l'issue de leurs entretiens, les deux ministres ont exprimé leur « volonté d'approfondir et de consolider la coopération bilatérale », notamment à travers l'échange d'expériences et d'expertises dans différents domaines d'intérêt commun.

A cet égard, les deux parties ont signé, à l'occasion de cette visite, une Feuille de Route de Coopération pour la période 2025-2027, permettant de structurer, de manière opérationnelle et concrète, les axes et activités de coopération. Il s'agit notamment des domaines de la formation académique et professionnelle, de la coopération technique, de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, et du changement climatique.

MM. Bourita et Romanus Baptiste ont, par ailleurs, mis en avant les opportunités d'investissement offertes par les deux pays, et réaffirmé leur détermination à développer un partenariat économique dynamique, s'appuyant sur les échanges commerciaux et les investissements.

La visite au Maroc du ministre des Affaires extérieures, du Commerce international, de l'Aviation civile et de la Diaspora de Sainte Lucie, M. Alva Romanus Baptiste, s'inscrit dans le cadre de la dynamique de renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, à la faveur de la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, pour une coopération sud-sud, solidaire et agissante.