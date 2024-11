Maroc: Le nouveau numéro du magazine 'Roya' enrichit la liste des publications exposées par la Fondation pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel de Rabat à Sharjah

Sharjah — La Fondation pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel de Rabat, présidée par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, participe à la 43ème édition du Salon international du livre de Sharjah (SIBF) aux Émirats Arabes Unis, à travers ses multiples publications diverses et variées, à la tête desquelles le nouveau numéro du magazine "Roya... L'héritage culturel des ancêtres à travers le regard des enfants" révélé en exclusivité par la Fondation à cet évènement international remarquable, organisé du 06 au 17 novembre 2024, qui rend hommage au Maroc, invité d'honneur de cette édition.

Dans son espace au niveau du pavillon du Maroc, la Fondation expose ses publications et outils éducatifs, numériques et audiovisuels, qu'elle produit dans le cadre de ses missions d'éducation, de sensibilisation et de fédération synergique des acteurs, avec des codes QR pour y faciliter l'accès, indique la Fondation dans un communiqué.

En exclusivité... le nouveau numéro magazine "Roya ... L'héritage culturel des ancêtres à travers le regard des enfants"

La Fondation pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel de Rabat révèle en exclusivité le nouveau numéro spécial du magazine Roya à l'occasion de sa participation au Salon international du livre de Sharjah.

Ce numéro spécial se démarque par son élaboration dans le cadre d'un des ateliers organisés par la Fondation lors de la 29ème édition du Salon International de l'Edition et du Livre de Rabat, durant lequel les collégiens qui ont produit le contenu du magazine ont bénéficié d'une formation axée sur l'encadrement et l'amélioration de leur travail créatif par des experts et des spécialistes du domaine.

Les collégiens ont également bénéficié d'une formation à la méthodologie d'usage des outils numériques pour transformer leurs productions créatives en contenu interactif accessible en ligne.

Le magazine "Roya" est le premier du genre au Maroc, de sorte que son contenu est produit par des collégiens de moins de 15 ans et qui bénéficient du programme "Je découvre mon patrimoine", réalisé par la Fondation en partenariat avec le ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports et du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et l'UNESCO.

Le thème du nouveau numéro du magazine a porté sur "Le Patrimoine immatériel". Les collégiens ont réalisé des productions artistiques (Bande dessiné et photo), de littérature (poésie et contes) et de journalisme (Reportage, Interview et Portrait).

Livres et références, publications et rapports, podcasts et visites virtuelles...

La Fondation ouvre la voie aux visiteurs du pavillon marocain du salon pour en apprendre davantage sur le patrimoine riche et diversifié de la ville de Rabat. Elle leur permet d'en saisir l'importance en s'appuyant sur des moyens de sensibilisation modernes en phase avec le développement technologique.

La Fondation donne accès à ses kits pédagogiques sur le patrimoine de la ville de Rabat et de la ville de Taroudant, qu'elle a produits dans le cadre de son programme éducatif "Je découvre mon patrimoine", ainsi que des livrets qui rassemblent les productions artistiques des bénéficiaires du programme éducatif "Je dessine mon patrimoine", tant à Rabat qu'à Taroudant.

En outre, les publications de la Fondation proposent un parcours des huit composantes des sites du patrimoine mondial de Rabat en publiant : "Rabat... Patrimoine de l'humanité ", qui contient des photographies et des informations inédites sur ces sites, qui ont fait l'objet d'une exposition urbaine organisée par la Fondation pour célébrer le dixième anniversaire de l'inscription de Rabat sur la Liste du patrimoine mondial.

La Fondation expose également sa publication intitulée "Le Tapis de Rabat, tout un art" élaborée à l'occasion de son exposition dans le cadre de la 17ème session du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

De Sharjah, les visiteurs de l'espace de la Fondation peuvent s'informer sur les sites patrimoniaux de Rabat en facilitant l'accès à ces sites d'une manière innovante et simplifiée basée sur les visites virtuelles proposées par la Fondation au salon, une expérience pionnière qui fait voyager le grand public au Fort Rothenburg et la Qasba des Oudaia de Rabat dans le cadre du programme "Digitalisation du patrimoine".

En ce qui concerne les Podcasts, les différentes séries produites par la Fondation : Dis-moi Rabat, Dis-moi Rabat à l'étranger, De génération en génération et Je conte mon patrimoine, sont conçus pour transporter les auditeurs dans les profondeurs de cette ville historique, à travers des entretiens, des témoignages et des confessions documentant la mémoire collective à partir de récits et d'histoires humaines.