Maroc: Chari s'associe à Orange Maroc pour numériser les détaillants de quartier

La startup marocaine de retail-tech Chari a annoncé un partenariat stratégique avec l'opérateur télécom Orange Maroc pour faire avancer la transformation numérique des commerçants de proximité au Maroc.

Fondée en 2020, Chari propose une plateforme de commerce électronique qui permet aux commerçants locaux de commander des produits à livrer, avec plus de 20 000 entreprises alimentaires déjà intégrées. La startup, un ancien de Y Combinator, a levé 1 million de dollars auprès d'Orange Ventures l'année dernière et s'est depuis étendue à la Tunisie et à la Côte d'Ivoire.

Cette nouvelle collaboration avec Orange Maroc vise à renforcer les détaillants marocains en leur offrant des solutions numériques sur mesure, facilitées par le partenaire logistique de Chari, Dislog Group. Grâce à ce partenariat, Chari intégrera les services de télécommunications d'Orange dans son application, ce qui permettra aux détaillants d'accéder à des solutions de paiement et à des services financiers sécurisés, stimulant ainsi l'inclusion financière et les compétences numériques.

Points clés à retenir

Le partenariat Chari-Orange Maroc souligne le potentiel de la transformation numérique dans le secteur de la vente au détail au Maroc, en mettant l'accent sur l'inclusion financière et l'amélioration de la compétitivité des détaillants locaux. En numérisant la distribution des services Orange et en introduisant des options de paiement numérique, Chari vise à moderniser les magasins de quartier du Maroc, en les aidant à s'adapter à l'évolution des demandes des consommateurs et en encourageant l'alphabétisation numérique. Cette collaboration devrait permettre d'étendre la portée de Chari et d'approfondir son impact sur le commerce de détail local, en soutenant la croissance des outils numériques au sein de l'écosystème du commerce traditionnel au Maroc.