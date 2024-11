Afrique: La Banque africaine de l'énergie sera lancée au Nigeria en janvier prochain

La Banque africaine de l'énergie (BAE), une initiative panafricaine menée par l'Organisation des producteurs de pétrole africains (APPO) et Afreximbank, devrait être lancée le 28 janvier 2025.

L'AEB, dont le siège se trouve à Abuja, au Nigeria, est conçue pour répondre aux défis de financement auxquels est confronté le secteur de l'énergie en Afrique, en particulier les projets pétroliers et gaziers. Dotée d'un capital initial de 5 milliards de dollars, la banque cherche à combler le déficit de financement créé par le retrait des investisseurs internationaux des combustibles fossiles en raison des préoccupations climatiques.

L'Afrique dispose de ressources énergétiques considérables, avec plus de 125 milliards de barils de pétrole et 600 000 milliards de pieds cubes de gaz. Ces ressources sont considérées comme essentielles pour la croissance économique et l'accès à l'énergie sur le continent. Le gouvernement nigérian, engagé dans le projet, a déjà apporté sa contribution en capital et préparé le bâtiment du siège, qui devrait être prêt au début de l'année prochaine.

Points clés à retenir

Le lancement de la Banque africaine de l'énergie marque une étape décisive vers l'autosuffisance énergétique de l'Afrique, en fournissant des financements ciblés pour des projets de combustibles fossiles qui sont de plus en plus négligés par les investisseurs mondiaux. L'AEB, dont le siège se trouve au Nigeria, vise à donner aux pays africains les moyens de tirer parti de leurs ressources pour le développement économique, en réduisant la dépendance à l'égard des financements extérieurs et en renforçant la sécurité énergétique sur le continent.

Alors que l'Afrique cherche à exploiter ses vastes réserves de pétrole et de gaz, l'AEB représente un outil stratégique pour l'indépendance énergétique du continent, en se concentrant sur l'utilisation des ressources axée sur le développement dans le contexte des changements de la finance climatique mondiale.