Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 09 novembre 2024

Cameroun : Musique africaine - Une question de propriété intellectuelle entre Debordo et Prince Aimé

Tout a commencé avec les challenges sur les réseaux sociaux, et principalement sur Tik-Tok lors de la pandémie de coronavirus. L'artiste ivoirien connu sous le nom de Debordo Leekunfa, Patrick Tanguy Séry Digbeu de son vrai nom, avait ramené à l'esprit de ses internautes la mélodie « Vivianne » écrite par l'auteur compositeur camerounais Prince Aimé. Remixé au style ivoirien, le chant a pris une nouvelle tournure.

C'est pratiquement toute l'Afrique francophone et les pays d'ailleurs qui ont été touchés par le remixe de l'ivoirien Debordo Leekunfa. Mime musicale, pas de danse, chorégraphie en famille ou entre amis, ce sont autant de réalisations qui ont été faites sur une musique écrite par le camerounais Prince Aimé en 2003. (Source allafrica)

Côte d'ivoire : La période du recensement électoral prorogée

En RCI, un décret pris en Conseil des ministres proroge l'opération de recensement sur la liste électorale ivoirienne d'une semaine, annonce la Commission électorale indépendante (CEI). Dans une note, la CEI ivoirienne informe les partis politiques et la société civile que « par décret pris en Conseil des ministres, le gouvernement a prorogé la période du recensement électoral de la révision de la liste électorale 2024-2025 jusqu'au 17 novembre 2024 ».

« Cette prorogation, souhaitée par l'ensemble des parties prenantes au processus électoral, concerne le recensement sur le territoire national et à l'étranger, dans les pays concernés », souligne la CEI qui insiste que le mode opératoire reste inchangé. (Source apanews)

Le Tchad accuse le Soudan de financer des groupes terroristes pour le déstabiliser

Le Gouvernement de la République du Tchad exprime sa profonde indignation face aux accusations récurrentes et infondées portées par les autorités militaires soudanaises, qui prétendent sans la moindre preuve que le Tchad soutient la Force de Soutien Rapide (FSR), selon un communiqué du ministre des Affaires étrangères, Abderaman Koulamallah, publié ce 8 novembre 2024.

Le Tchad "rejette fermement ces allégations mensongères et rappelle avec force qu'il a toujours œuvré pour la paix au Soudan". "À l'heure actuelle, le Soudan finance et arme des groupes terroristes opérant dans la sous-région dans le but de déstabiliser le Tchad", réplique le chef de la diplomatie. (Source Alwihda info)

Référendum 2024 au Gabon : L'association Colibri appelle à un vote massif pour le OUI

A l'approche du référendum constitutionnel du 16 novembre 2024, l'association Colibri, dirigée par Charlotte Aboughe, se mobilise pour rallier les citoyens de Libreville au vote en faveur du OUI. Sous le slogan « Le 16 novembre, je vote OUI et vous ? », Colibri multiplie les rencontres et sensibilise les Librevillois sur l'importance de ce projet constitutionnel pour l'avenir du Gabon.

Mercredi, c'est dans le quartier C.I., au cœur du 1er arrondissement de Libreville, que l'association a rassemblé plus d'un millier de personnes, venues écouter les arguments en faveur du OUI. Ce quartier est symbolique pour Colibri puisqu'il a vu naître cette association qui offre un soutien populaire crucial. (Source Gabon Media Time)

Niger : Le barrage de Kandadji et l'affaire des fonds détournés

Depuis la prise du pouvoir par le Cnsp le 26 juillet 2023, le Niger est devenu une référence à l'échelle mondiale en matière de lutte contre l'impérialisme et le néo colonialisme, qui ont impitoyablement détruit et agenouillé pratiquement toute l'Afrique qui aujourd'hui, tente de se relever. Les panafricanistes réputés de par le monde, défilent dans ce pays qui a osé dire merde aux forces militaires de la toute puissante Amérique, pour débiter des discours de souverainisme, comme en font Patrice Lumumba et Kwamé N'krumah, dans les années 60.

Depuis le 26 juillet 2023, le Niger malheureusement, est aussi un pays qui vit au rythme des scandales financiers fondés sur des révélations explosives, qui inévitablement vont se poursuivre au fur et à mesure que les jours, les mois et les années passent et se succèdent. (Source aniamey)

Sénégal - Vers la création d'une usine d'assemblage de véhicules militaires

Le ministère des Forces armées et celui de l'Industrie et du Commerce ont signé un protocole d'accord avec un partenaire industriel pour l'installation et l'exploitation d'une usine d'assemblage de véhicules militaires au Sénégal, a annoncé, vendredi, à Dakar, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye.

"Le ministère des Forces armées et celui de l'Industrie et du Commerce ont signé hier un important protocole d'accord avec une société partenaire pour la mise en œuvre d'un projet d'installation et d'exploitation d'une usine d'assemblage de véhicules militaires au Sénégal", a-t-il déclaré lors de la cérémonie de célébration de la Journée des armées, portant cette année sur le thème "Vers la souveraineté technologique et industrielle des Forces armées". (Source APS)

Vital Kamerhe annonce le début du contrôle parlementaire dès la semaine prochaine !

Le bureau d'études de l'Assemblée nationale de la RDC -République démocratique du Congo- a validé 12 initiatives de contrôle parlementaire ; lesquelles seront examinées mercredi 13 novembre 2024, au Palais du peuple. À la suite de la motion d'information du député national Didier Mundela sur les embouteillages dans la ville de Kinshasa, le Président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a indiqué que l'examen de ces 12 différentes questions orales avec débat seront adressées aux différents membres du Gouvernement sur des sujets bien précis de la vie nationale.

« Je voudrais rassurer les honorables députés que le bureau d'études de l'Assemblée nationale se penchait sur vos questions orales avec débat, et jusqu'au moment où je vous parle, ils ont déjà traité 12 questions orales avec débat. Cela signifie que la semaine prochaine, nous déclenchons la machine des questions orales avec débat. Ça, c'est en plénière", a-t-il déclaré. (Source mediacongo)

Madagascar - Une grande première dans l'histoire de l'Assemblée

La situation actuelle s'y prête parfaitement. Comme dans toutes les démocraties dans le monde, les membres de l'Exécutif sont venus à l'Assemblée répondre aux interrogations des représentants du peuple. Cette grande première dans notre histoire politique mérite d'être soulignée et même si elle n'apporte pas de changement notable dans le fonctionnement de nos institutions pour le moment, elle va marquer les esprits et montrer que le pouvoir ne peut pas se dédouaner des conséquences de la crise traversée par le pays. (Source Midi Madagasikara)

Maroc/Fès-Meknès: Un projet de dessalement de l'eau de mer dans le pipe

Pour parer au problème de surexploitation des nappes du bassin hydraulique de Sebou, le ministère de l'Équipement et de l'Eau envisage de réaliser un projet de dessalement de l'eau de mer destiné à sécuriser l'alimentation en eau de la zone Fès-Meknès.

En raison des aléas climatiques et des fluctuations importantes des précipitations, la nappe phréatique de Fès-Meknès risque de ne plus pouvoir satisfaire les besoins futurs en eau potable, industrielle et touristique de la région. (Source Le 360)

Législature 2019-2024 aux Comores - Des anciens députés jugent «un bilan controversé»

À l'approche des élections législatives, où les dépôts de candidatures s'achèvent sous peu, le bilan de l'actuelle législature interpelle. Face à une assemblée quasi monocolore, des voix s'élèvent pour en souligner « des failles » et dénoncer « le manque de débats démocratiques ». Quatre anciens parlementaires de divers horizons politiques livrent leur regard sur un mandat qui, selon eux, a échoué à incarner l'indépendance nécessaire d'une assemblée nationale. (Source Alwatwan)