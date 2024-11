Algérie: Rachid Mekhloufi, une légende de la glorieuse équipe du FLN s'éteint

ALGER — Véritable repère patriotique et sportif, Rachid Mekhloufi, ancienne légende de la glorieuse équipe du Front de libération nationale (FLN), s'est éteint ce vendredi à l'âge de 88 ans, des suites d'une longue maladie, laissant derrière lui une carrière dorée, en tant que joueur et entraîneur.

Né le 12 août 1936 à Sétif, Mekhloufi avait débuté sa carrière de footballeur à l'USMF Sétif (1950-1952) en catégorie juniors, avant de rejoindre l'autre club de Sétif l'USMS (1952-1954) en tant que joueur senior.

Mekhloufi, alors âgé de 18 ans, atterrit à l'AS Saint-Etienne (France) en 1954, où il évolua pendant quatre années, avant de répondre à l'appel de l'Algérie en rejoignant la glorieuse équipe du FLN en 1958, refusant de disputer le Mondial-1958 en Suède avec l'équipe de France.

En effet, le 14 avril 1958, en compagnie de Mokhtar Aribi (ex-RC Lens/ France) et Abdelhamid Kermali (Olympique lyonnais/ France), il rejoint Tunis, via la Suisse, pour rallier les rangs de l'équipe du FLN.

La volonté de faire triompher la révolution algérienne avait fédéré les joueurs algériens qui jouaient dans le championnat français. Avec l'équipe du FLN, Mekhloufi dispute de nombreux matchs à travers le monde pour faire entendre la voix de la Révolution.

"Les membres composant cette glorieuse équipe étaient non seulement de niveau mondial, mais formaient l'une des plus fortes équipes du monde. Et si on avait participé à un Mondial on serait allé loin", avait affirmé Mekhloufi.

Après l'indépendance de l'Algérie, Rachid Mekhloufi reprend sa carrière professionnelle, durant laquelle il avait remporté plusieurs titres avec l'AS Saint-Etienne, en étant parmi les meilleurs joueurs du club et également de la sélection nationale algérienne.

Il s'est reconverti ensuite en entraîneur, et mènera l'Algérie à remporter sa première consécration sur le plan régional : la médaille d'or des Jeux méditerranéens 1975 à Alger aux dépens de la France (3-2), avant de récidiver trois ans plus tard en étant sur le banc de l'équipe nationale, médaillée d'or des Jeux Africains en 1978 contre le Nigeria (1-0), au stade olympique du 5-juillet (Alger).

Il faisait également partie du staff technique de l'équipe algérienne au Mondial-1982 en Espagne, un tournoi qui a vu l'Algérie décrocher une victoire historique contre l'Allemagne (2-1).

L'annonce du décès de Rachid Mekhloufi a suscité de nombreuse réactions émouvantes et d'hommages appuyés du monde du sport et bien au-delà. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses sincères condoléances et exprimé sa profonde compassion suite au décès de Rachid Mekhloufi.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a appris avec une profonde affliction, le décès de la légende du football algérien, le moudjahid, Rachid Mekhloufi, joueur de l'équipe du Front de libération nationale, ancien entraîneur de l'équipe nationale et ancien président de la Fédération algérienne de football", peut-on lire dans le message de condoléances.