Sénégal: Victimes des inondations - Les populations de la commune de Ballou reçoivent l'assistance de la plateforme Senhydro

Une délégation de Senhydro composée de Madame Fatou Ndiaye et Messieurs Fadel Ndaw, Babacar Ndiaye et Dame Ndiaye a été reçue par Madame Marième Soda Ndiaye, Directrice Générale du Commissariat à la Sécurité Alimentaire et à la Résilience entourée de son personnel au siège du Commissariat.

Il s'agissait d'une remise symbolique d'un don de 5.000 bouteilles d'eau de 5 litres et 500 moustiquaires destinées aux populations de la commune de Ballou (Département de Bakel), durement touchées par les inondations dues aux débordements de la Falémé et du fleuve Sénégal.

Madame Marième Soda Ndiaye s'est réjouie de la belle initiative de Senhydro et s'est engagée à acheminer ce don aux populations bénéficiaires dans les plus brefs délais. Senhydro est une plateforme regroupant les spécialistes de l'eau et de l'assainissement du Sénégal et se veut un forum d'échanges sur les enjeux de l'eau et de l'assainissement au Sénégal et de propositions de solutions destinées aux autorités étatiques.