Afrique du Nord: Le Maroc abrite la 3ème Conférence arabe sur le foncier, du 18 au 20 février

Le Caire — Le Royaume du Maroc accueillera la troisième Conférence arabe sur le foncier, du 18 au 20 février 2025, sous le thème: "Solutions foncières pour les investissements, la résilience et l'innovation".

Cette annonce a été faite vendredi lors d'une rencontre tenue au pavillon marocain, en marge des travaux du 12e Forum urbain mondial, organisé par le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) au Caire, en présence d'acteurs régionaux et internationaux.

À cette occasion, la directrice de la qualité et des affaires techniques au ministère de l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville, Soraya Khalil, a relevé que la troisième Conférence arabe sur le foncier est organisée par l'ONU-Habitat, le Réseau mondial des instruments fonciers (GLTN) et l'Initiative arabe sur le foncier, en partenariat avec la Ligue des États arabes, la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie occidentale (CESAO), la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies (CEA), la Banque mondiale, le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), l'Agence néerlandaise pour l'entreprise (RVO) et les acteurs du secteur foncier marocain.

Cette conférence constitue une plateforme unique de dialogue et de coopération, réunissant ministres, décideurs, experts et divers acteurs de la région arabe, ainsi que des organisations internationales et des représentants de la société civile, a-t-elle indiqué.

Et d'ajouter que cet événement réunira près de 300 participants en présentiel et plus de 1.000 en ligne, comprenant des experts du foncier, ainsi que des représentants des gouvernements, d'ONG, d'institutions académiques et du secteur privé.

Ainsi, au cours des trois jours, des discussions approfondies et des échanges d'expertise seront organisés, avec un accent mis sur l'innovation et les meilleures pratiques pour relever les défis contemporains de la région dans ce domaine, a-t-elle révélé.

Cette conférence vise à renforcer la coopération entre les pays arabes et à encourager l'engagement dans des actions concrètes pour améliorer la gouvernance foncière, un enjeu essentiel pour le développement économique, social et environnemental de la région, a estimé Mme Khalil.

Le Royaume s'engagera, en étroite collaboration avec les partenaires nationaux, à créer toutes les conditions propices pour accueillir cet événement d'envergure, exprimant son souhait que cette conférence soit couronnée de succès et constitue un tournant décisif ouvrant de nouvelles perspectives et renforçant une vision commune pour un développement durable, inclusif et résilient.

La conférence représente une étape importante dans la promotion de la bonne gouvernance foncière pour la réalisation des dividendes sociaux, économiques, environnementaux et de paix dans la région arabe. Elle vise à partager des connaissances sur les bonnes pratiques et les innovations, à développer les capacités et à promouvoir la collaboration et la coordination entre les acteurs du secteur foncier, tout en offrant une plateforme pour discuter des expériences des pays, présenter de nouvelles recherches, orienter les investissements et favoriser un engagement de haut niveau pour améliorer le secteur foncier.

La troisième édition de la Conférence arabe sur le foncier, prévue en février au Maroc, intervient après la première édition organisée à Dubaï en 2018 et la seconde tenue au Caire en 2021.