Sénégal: Quinzième législature - Moustapha Diop prône une 'Assemblée de rupture'

Thiès — Le leader de la coalition "Farlou" Moustapha Diop a prôné, jeudi à Thiès, l'avènement d'une Assemblée de rupture, dans le cadre de la 15-ème législature.

"Le type d'assemblée nationale que nous prônons, [c'est] une assemblée de rupture, avec un nouveau type de députés, où il n'y aura pas de querelles partisane, où le peuple sera respecté et ses intérêts seront défendus", a notamment dit Moustapha Diop. Il prenait part à un meeting, organisé jeudi soir au terrain Waalidaan, dans la cité du rail.

"Une élection législative, c'est le moment de choisir les représentants du peuple à l'Assemblée nationale", a rappelé la tête de liste nationale de Farlou, estimant que ce choix doit porter sur "des femmes et des hommes de valeur qui aiment leur localité".

C'est ce qui a, selon lui, amené sa coalition à sélectionner "des candidats intègres, qui aiment leur localité et qui sont prêts à porter et à défendre les intérêts de leurs populations". D'où la "qualité" et la diversité des profils des candidats investis par Farlou, des gens "bien formés" dans divers domaines, mais aussi qui aiment leur pays qu'ils sont prêts à défendre", a expliqué Moustapha Diop.

Sa coalition se propose d' "extirper les populations de la pauvreté, de s'occuper des problèmes des femmes et des jeunes". "Notre coalition a pour mission, a ajouté Moustapha Diop, de lutter contre la pauvreté des femmes et des jeunes qui cherchent, en vain, des financements, et de faire du Sénégal sa priorité".