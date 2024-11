Sénégal: Kédougou - 'Vibrant hommage' de la gouverneure aux forces de défense et de sécurité

La gouverneure de la région de Kédougou, Mariama Traoré, a présidé vendredi la 21ème édition de la journée nationale des forces armées, cérémonie au cours de laquelle elle a rendu un "vibrant hommag"e aux officiers, sous-officiers et militaires du rang du 34ème bataillon d'infanterie du camp militaire Fodé Ba de Kédougou.

"On a célébré cette journée nationale des forces armées avec beaucoup de plaisir. Donc, c'est l'occasion pour moi de vous rendre un vibrant hommage, et comme vous le savez, les forces de défense et de sécurité jouent un rôle primordial et fondamental dans le maintien de la paix et de la stabilité sociale dans notre chère région de Kédougou", a-t-elle déclaré.

Elle s'exprimait à la place d'armes de Kédougou, à la fin du défilé militaire et d'une visite de stands, en présence de Daouda Faye, commandant du 34ème bataillon d'infanterie du camp militaire Fodé Ba et du préfet du département de Kédougou, El Hadji Malick Sémou Diouf.

Elle a félicité les forces de défense et de sécurité pour la qualité du travail et les efforts inlassables consentis dans cette région du sud-est du Sénégal.

" Je tiens particulièrement à vous féliciter et à vous encourager pour le travail et les efforts inlassables que vous nous apportez chaque jour, particulièrement à Kédougou, qui est une région frontalière avec de multiples enjeux et défis sécuritaire", a-t-elle dit.

Mariama Traoré a renouvelé sa disponibilité et son soutien entier dans le cadre de l'exercice de la mission régalienne et de surveillance du territoire régionale.

Selon le commandant du 34ème bataillon d'infanterie de Kédougou, Daouda Faye,

les forces de défense et de sécurité "sont toutes interpellées par les problématiques de sécurité de la région de Kédougou, parce que nous sommes dans une zone transfrontalières où il y a toutes les menaces extérieures".

Il a salué la collaboration entre les autorités administratives et les populations de Kédougou dans le cadre de la surveillance du territoire.

"C'est l'occasion pour nous de communier avec les populations civiles et les autorités administratives à nous qui réitérons notre gratitude et notre disponibilité pour mieux vivifier le concept Armée-Nation qui n'est plus quelque chose à démontrer", a-t-il dit.

Il a magnifié le thème de cette année : "La souveraineté technologique et industrielle des forces armées "

"C'est un thème qui est très ambitieux, qui nous permet de couvrir certains aspects concernant la modernisation de nos moyens de défense, parce que cette souveraineté technique et industrielle n'est plus un luxe mais une nécessité dans la mesure où nous sommes dans un contexte d'éclosion de menaces multiformes au niveau mondial et sous régional", a-t-il expliqué.